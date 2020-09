'Jorge 40' sería deportado hacia Colombia a finales de septiembre

Alejandro Cabra Hernandez

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, confirmó que el Gobierno espera que el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, conocido bajo el alias de ‘Jorge 40’, sea deportado a Colombia desde los Estados Unidos a finales del mes de septiembre.



De acuerdo al comisionado, el pasado 2 de septiembre la Embajada de Colombia en Washington solicitó la deportación ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, argumentando que para el país es fundamental proteger los derechos de las víctimas del exjefe paramilitar.



Lea también: Gobierno pidió a Estados Unidos la deportación de 'Jorge 40'



Actualmente, Jorge 40 se encuentra en una cárcel migratoria de Pensilvania y posteriormente será enviado por las autoridades norteamericanas a un centro de reclusión en Louisiana. Se prevé que los últimos días de septiembre arribe a Colombia e inmediatamente sea detenido.



“Él tiene en Colombia 35 órdenes de captura y más de 1480 delitos. Las autoridades tienen que detenerlo, en el aeropuerto estará la DIJÍN y será trasladado a una cárcel que determine el INPEC para que quede a disposición de los jueces de la República”, señaló el comisionado.



Ceballos agregó que el Gobierno también realizó la solicitud de deportación de Miguel Ángel Mejía Múnera, conocido como ‘el Mellizo’, sin embargo, en este caso particular no se sabe la fecha en la que podría ser deportado a Colombia.



“No se sabe si vaya a pedir alguna condición especial allá en Estados Unidos, pero Estados Unidos nos tendrá que responder. Lo importante es que nosotros hemos hecho la solicitud de deportación”, dijo el comisionado.



Jorge 40 purgó una pena de más de 10 años en Estados Unidos por delitos relacionados com el narcotráfico y se espera que regrese a Colombia con el objetivo de responder por los delitos que cometió como jefe paramilitar.