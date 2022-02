Rodolfo Hernández se retractó de haber vinculado a Dilian Francisca Toro y su esposo con el narcotráfico

El candidato Rodolfo Hernández se retractó de las acusaciones hechas en contra de la exgobernadora del Valle, Dilian Francista Toro y su esposo, el exsenador Julio César Caicedo, donde los vinculaba con el narcotráfico.



A través de un video publicado en sus redes sociales, Hernández leyó un discurso en su celular, donde se retractó de lo dicho en mayo del 2021 en una entrevista con Caracol Radio.



"Me retracto de mis acusaciones en cuanto manifesté que Julio César Caicedo Zamorano y Dilian Francisca Toro, hubiesen tenido nexos con el narcotráfico y efectivamente, parafraseando las decisiones de tutela, me indican que no puedo condenarlo yo al no existir sentencia condenatoria por parte de la justicia hacia ellos, por delito de narcotráfico", lee el candidato presidencial.

Finalmente, pidió disculpas por estas declaraciones, tras retractarse por orden judicial, luego de una tutela interpuesta por Toro y su esposo.



"Pido disculpas por mi ligereza y hago extensiva mis solicitudes de perdón públicamente, garantizando que no volvería a hacer manifestaciones de este tipo, sin que exista sentencia condenatoria", concluyó.



Por su parte la directora del Partido de la U, reposteó el video de Hernández en su cuenta de Twitter, acompañado del mensaje "Para la verdad: el tiempo, Dios y la Justicia".