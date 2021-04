Representante a la Cámara demandará a congresistas que asistieron a movilizaciones del paro nacional

Natalia Moreno Quintero

El representante a la Cámara, José Jaime Uscátegui, anunció que denunciará a los congresistas que asistieron a las movilizaciones del miércoles 28 de abril por haber desacatado el fallo del Tribunal de Cundinamarca que prohibía estas protestas.



El parlamentario, miembro del Centro Democrático, manifestó que es claro que quienes asistieron a las manifestaciones desatendieron el fallo judicial que prohibió la realización del paro por la actual situación de pandemia que vive el país.



El congresista uribista sostuvo que "ustedes son servidores públicos, señores congresistas de la oposición. Ayer desacataron un fallo de un tribunal de justicia colombiano que ordenaba suspender esas protestas y se fueron, abandonando su labor legislativa, a acompañar esos actos de vandalismo, así que yo sí presentaré la queja ante la Comisión de Ética de este Congreso, ante los órganos de control de la Corte Suprema de Justicia".

La postura del representante del Centro Democrático fue cuestionada por también representante a la Cámara por la Colombia Humana, María José Pizarro, quien aseveró que el derecho a la protesta se encuentra consagrado en la Constitución Política y un fallo de un tribunal no puede hacer que se prohíba.



Según Pizarro, "para poder limitar el derecho a la protesta, tendríamos que modificar la Constitución y eso se hace vía Congreso de la República y no por una orden judicial. Esa decisión que toma esa jueza en estos momentos se encuentra entutelada y existen otro tipo de acciones jurídicas en contra de ella".



Por su parte el senador y candidato Gustavo Petro, luego de que ayer no se pronunció sobre la jornada del paro, este jueves manifestó que “la violencia, venga de donde venga, es enemiga del pueblo y de sus objetivos. Un cese de actividades jamás es violento”, a la vez que “el vandalismo se ha hecho gobierno lamentablemente y la reforma tributaria es su mejor demostración. Un Gobierno que vandaliza la comida y el trabajo. La contundencia de la protesta social ha sido tal, que Duque debe reflexionar. Lo invito a retirar la reforma tributaria”.



Petro planteó además que “miren el enorme cacerolazo contra la reforma tributaria que han dado. Hoy hay una unidad nacional contra la reforma porque esta va contra la misma posibilidad de recuperarse en medio de una crisis vital”.