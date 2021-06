Reglamentación de cadena perpetua para violadores de menores cerca de aprobarse en el Congreso

Valentina Rosero Moreno

La próxima semana, la plenaria del Senado espera darle discusión y votación al proyecto de ley por medio del cual se reglamenta en el país la implementación de la cadena perpetua para los violadores y asesinos de menores de edad en el país.



Este proyecto hace parte del acto legislativo que se encuentra estudiando la Corte Constitucional, el cual fue aprobado el año pasado por el Congreso, en donde se elevan a esa máxima pena los actos sexuales contra los menores de edad. El gobierno de Iván Duque procedió a pedir al Congreso tramitar la reglamentación de la misma.



El proyecto, que tuvo mensaje de urgencia y fue aprobado en las Comisiones Primeras, ya fue votado en la plenaria de la Cámara y tan sólo queda pendiente para que sea ley su trámite en la plenaria del Senado, para que así pase a la sanción del presidente.



Lea además: Consternación en Cali: niña asesinada en el oriente habría sido víctima de violencia sexual



En su estudio en la plenaria de la Cámara, el ministro del Interior, Daniel Palacios, volvió a defender la misma y rechazó las posturas de la oposición que ha rechazado el proyecto. “Que este mandato constitucional de darle una protección especial a nuestros niños, niñas y adolescentes hoy se vuelve una realidad".



"Esto no es populismo, esto es una responsabilidad, esto no es populismo es dar un mensaje a un país que la institucionalidad rodea a nuestros niños y qué le dice a los criminales que antes de que cometan una tragedia tendrán que pensar que como mínimo irán a pasar 60 años en la cárcel y si no la cadena perpetua como una opción válida en nuestra Constitución”, sostuvo.



El articulado además señala que la pena perpetua podrá ser revisable a los 25 años de prisión, momento en que un juez podrá determinar si el condenado cumplió con el principio de la resocialización o debe seguir cumpliendo la cadena perpetua.



La próxima será la semana definitiva para este proyecto, porque las sesiones ordinarias van hasta el próximo 20 de junio.



Lea también: Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, continuará en detención domiciliaria