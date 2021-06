Niña asesinada en el oriente de Cali habría sido víctima de violencia sexual

Valentina Rosero Moreno

El Secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, se refirió al homicidio de la niña de 9 años, quien había sido reportada como desaparecida y fue hallada muerte este jueves en el oriente de la ciudad, y manifestó que la menor habría sido abusada sexualmente.



Sobre el crimen de la menor, quien había sido visto por última vez en un asentamiento del barrio Comuneros, el Secretario mencionó que las autoridades ya están realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer este hecho porque, hasta ahora, aún no hay una versión oficial sobre lo sucedido con la menor.



El cadáver de la niña fue encontrado en medio de un matorral, al parecer con signos de asfixia y tortura.



"Hay unos temas contradictorios, hay una información de que estaba realizando unas actividades, ayudando en su casa. Pide permiso para salir a caminar, hacer algo de caminata alrededor de su casa y después de unos quehaceres de oficio en su casa, le dicen salga", dijo.



Además, explicó que luego de que la menor no volvió a su casa, sus familiares "empiezan a buscarla toda la noche, no aparece, luego aparece en ese lamentable estado, víctima de un abuso".

Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se refirió a los hechos ocurridos y reiteró que hay una recompensa de hasta $80 millones por información que permita identificar a los responsables de este "crimen atroz que la sociedad caleña no puede permitirse".



"Convocamos a toda la comunidad de la Comuna 15 a que nos colabore para dar captura, en términos de 12 horas, a los asesinos de la menor. Una niña que había llegado de El Charco, Nariño a nuestra ciudad, Cali va a hacer todo lo posible para hacer justicia"., comentó.



Entre tanto, el Mandatario local informó que la Fiscalía ha orientado un fiscal especializado y un equipo interdisciplinario con todas las ayudas tecnológicas para esclarecer el hecho.



"Los convoco a que protejamos a los niños y las niñas, no tenemos muchos datos. Vamos a reunirnos con sus familiares porque la información es contradictoria", precisó.