Registrador Alexander Vega ya no solicitará ante el CNE el reconteo de votos al Senado

Dadas las críticas que surgieron sobre su propuesta durante la reunión de más de dos horas en la Comisión Nacional de Garantías Electorales, el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, anunció que ya no solicitará ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el reconteo de todos los votos al Senado de la República depositados en las pasadas elecciones.



En su mayoría, los partidos presentes en la Comisión rechazaron el reconteo de votos y expresaron que no sería legal después de los escrutinios, que se llevaron acabo la semana pasada.



Los magistrados del CNE se iban a reunir en horas de la tarde de este martes para decidir si aprobaban o no un reconteo de votos.

Noticia en desarrollo...