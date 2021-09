Radican tutela para repetir votación de moción de censura contra exministra Karen Abudinen

La representante por el partido Verde, Katherine Miranda, anunció que este miércoles radicó una tutela contra la mesa directiva de la Cámara con la cual busca que se realice de nuevo la moción de censura contra Karen Abudinen, exministra de las TIC.



De acuerdo con lo detallado por la Representante, la votación de la moción de censura habría tenido algunas 'jugaditas' y una de ellas habría sido que a algunos congresistas, a pesar de haber estado en el recinto y de haber sido convocados solo para llevar a cabo la votación, se les permitió no votar.



"Desde la oposición hemos radicado una tutela en contra de la mesa directiva de la Cámara para que se ordene repetir la votación de la moción de censura en contra de la exministra Karen Abudinen”, comentó Miranda.



Dijo, además, que los recursos de apelación presentados por la oposición para repetir la votación no fueron tramitados, por lo cual, ahora buscan que se realice una votación "transparente y de cara a la gente".

"Y lo más grave, hicieron caso omiso de la orden dada por la Corte Constitucional de que este tipo de votaciones se tienen que hacer de manera presencial para garantizar unos mínimos democráticos en el debate", manifestó.



Cabe recordar que la moción de censura contra la exministra se realizó el pasado viernes 10 de septiembre y no contó con la cantidad de votos suficientes.



A pesar de que 56 parlamentarios dieron el 'sí' a la remoción del cargo de la Ministra de las TIC y otros 30 representantes votaron por el 'no', se necesitaba un mínimo de 87 votos para tomar una decisión.



El resultado de esta votación generó rechazo en la oposición pues solo participaron 86 parlamentarios, de los 144 que se habían registrado en la sesión.