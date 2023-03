¿Quiénes son? Personajes clave del Pacto Histórico toman distancia de Nicolás Petro 

Personajes claves del Pacto Historico han tomado distancia en las últimas horas de Nicolas Petro, hijo del presidente, a quien su exesposa señaló de haber recibido dineros de personas presuntamente vinculadas con el narcotráfico y la corrupción.



En un video publicado en sus redes, el senador Iván Cepeda señaló: "el presidente Gustavo Petro ha sido claro y vertical frente a eventuales actos de corrupción. No importa quién sea. Incluyendo a sus familiares más cercanos (del presidente), si hay personas que han incurrido en esas conductas, deben ser investigadas por la Fiscalía General de la Nación".



Cepeda calificó como ejemplar el hecho de que el presidente haya pedido investigar a su hermano y a su hijo ante los rumores de que pudieron haber recibido dinero de presuntos narcotraficantes para tratar de influir en su favor en una eventual negociación de paz o de sometimiento.



Dijo que la política de paz total debe estar por fuera de cualquier circunstancia que ensombrezca la actuación de quienes están buscando el diálogo para poner fin al conflicto armado.



Por su parte, Cielo Rusinque, directora del DPS y quien también fue muy activa en la campaña de Petro a la presidencia, negó que haya sido asignada cualquier cuota burocrática al hijo del presidente, como parecería desprenderse de conversaciones del propio Nicolas Petro hechas públicas por la revista Semana.



Rusinque reconoció que se reunió con él, como se manifestó en esas conversaciones, pero dijo que en esa reunión no se acordó ningún tipo de nombramiento o contrato.



"No tengo cercanía con NP (Nicolás Petro), ni he tenido acuerdos con él. Exijo aclare su situación y no nos involucre en su cuestionado proceder. Espero la justicia investigue y establezca responsabilidades sin enlodar un proyecto político que él, según lo revelado, claramente no representa", manifestó Rusinque en su cuenta de Twitter.



Así mismo, el abogado Miguel Ángel del Río, quien también acompañó la campaña de Gustavo Petro en la costa y es amigo de Nicolás Petro, afirmó:



"He acompañado la construcción de un proyecto político genuino, diferente y ético. Mi amistad con Nicolás Petro no está por encima de mis convicciones. La peor corrupción es la que viene de adentro y es la más difícil de afrontar. Le apostamos a la ética pública y a la coherencia".