¿Qué significa declararse en insolvencia y cómo puede hacerlo si lo necesita?

Juan Felipe Delgado Rodriguez

No cabe duda de que, con la crisis provocada por el Covid-19, las finanzas de los ciudadanos de a pie han terminado por verse altamente perjudicadas.



Al tener que ajustarse el bolsillo, muchos se han quedado sin poder responder por sus obligaciones financieras, lo que genera pánico en la gente por los riesgos jurídicos que tal situación representa.



La abogada Andrea Troncoso, especialista en insolvencia jurídica, explica en qué consiste este recurso y cómo puede beneficiar a personas naturales ante situaciones como las mencionadas.



“La insolvencia es una herramienta de carácter constitucional, que le da un beneficio al ciudadano de a pie, del común, empleados, trabajadores independientes, pequeños agricultores o pequeños ganaderos; ese grueso de la población colombiana que por causas ajenas a su voluntad se ven en la imposibilidad de cumplimeinto de obligaciones adquiridas en el pasado”, explicó.

La profesional hizo énfasis en que insolvencia no es sinónimo de quiebra. “Muchos tienen miedo de que les cierren las puertas por declararse insolventes, pero esos son mitos”, agregó.



Dijo también que lo primero que se busca al acudir a esta figura jurídica es evitar que los bienes de las personas se pierdan, mientras se reacomodan las finanzas y se cumple con las obligaciones.



“La insolvencia busca que aquellas personas que vienen con problemas económicos puedan trazar una meta de negociación, presentando una propuesta de pago a un tiempo determinado por la ley, y obtener la firma de un acuerdo para que se puedan cumplir con esas obligaciones (…) El objeto es que el patrimonio no quede en riesgo ni llegue a manos de terceros”, explicó.



En este sentido, mediante la insolvencia, cualquier ciudadano podrá proteger sus bienes ante una crisis financiera.



“Esto se regula mediante la Ley 1564 del 2012, que se encarga del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante. Los requisitos son: estar más de 90 días en mora, con dos o más acreedores. Aquí, el trámite de insolvencia le permite a la persona llegar a una meta de negociación de deuda con todos sus acreedores y presentar una propuesta de pago. Es resolver todas las deudas dentro de una mesa de negociación”, concluyó.