¿Qué pasará? Continúa la incertidumbre en las EPS por el futuro del sistema de salud en el país

Sigue la incertidumbre en Colombia por el futuro que tendrán las EPS tras la idea del Gobierno del presidente Gustavo Petro, de transformar las Entidades Promotoras de Salud en una posible reforma que se presentará durante el próximo año.



Según la ministra de Salud, Carolina Corcho, las EPS no se acabarán, pero que sí necesitan una intervención de fondo, cambios que se estarían trabajando en la reforma tributaria que planea presentar en la próxima legislatura.



“No vamos a destruir el sistema de salud, los ciudadanos pueden tener toda certeza y seguridad que cualquier cambio no va a paralizar el flujo de recursos que hoy maneja el Estado, que seguirá pagando por todos los tratamientos como lo ha hecho hasta hoy”, enfatizó la ministra luego de las declaraciones del sector opositor frente a las dudas que existen frente a la reforma.



De otro lado, uno de los puntos que ha estado presente en este debate, tiene que ver con el aumento de la Unidad de Pago por Capitación, UPC. En las últimas horas el Ministerio dio a conocer su postura frente a este tema, a través de un borrador, en el que se establecen los aumentos para el próximo año.



En dicho documento, el Ministerio de Salud plantea un incremento para el régimen contributivo del 16,23 % y para el subsidiado del 12,22 % aumentos que no cayeron nada bien a los gremios de la salud.



Por su parte, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, advirtió que los aumentos que se proponen son muy bajos, lo que para ellos generaría una crisis económica para el próximo año, esto sin tener en cuenta el déficit con el que las EPS cierran este 2022, en que aseguran existen pagos pendientes por parte del Ministerio que ascienden a los 2,6 billones de pesos.



El incremento según Acemi, Asocajas y Gestarsalud debe ser de por lo menos un 18 % para lograr cubrir las crecientes necesidades de los colombianos y de los millones de migrantes venezolanos que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud.



Entre los factores que preocupan a las agremiaciones, están el aumento significativo que ha tenido las frecuencias de uso en servicios de salud, como citas, exámenes y procedimientos después de los anuncios realizados por el Gobierno en cuanto a la reforma del sistema.



Los gremios advierten que el aumento del 12,22 % está por debajo de la inflación registrada este año y la que se pronostica para 2023, lo que iría en contravía en lo dicho por el Ministerio de Salud, que pretende avanzar en una igualación de la UPC entre los dos regímenes de salud.



Para Paula Acosta, presidenta de Acemi, se debe garantizar los recursos necesarios para el próximo año, para que los afiliados al sistema contributivo y subsidiado no queden desamparados.



Afirmación que respalda, Carmen Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud, quien señaló una crisis sin precedentes que va a afectar no solo el funcionamiento de las EPS, sino también a los prestadores, proveedores y al usuario principalmente, a los más enfermos que hoy reciben tratamientos, agregando que el régimen subsidiado queda en desigualdad en el financiamiento.



Frente a esta preocupación, la jefe de la cartera de Salud, Carolina Corcho, en medio de una rueda de prensa, aseguró que el próximo 19 de diciembre se realizará una reunión con estas agremiaciones, con el fin establecer el cálculo sobre el aumento de la UPC, recalcando que el ajuste al régimen subsidiado no va a quedar por debajo de la inflación.



“El Ministerio de Salud para cumplir la orden de la Corte Constitucional, ha insistido y seguirá insistiendo al Ministerio de Hacienda, en la igualación de la UPC, por lo pronto el Ministerio de Salud hará el ajuste del régimen subsidiado por encima de la inflación que nos corresponde constitucionalmente”, señaló Corcho.



Con respecto al cálculo que se hizo al régimen contributivo, Corcho agregó que está sustentado a través de procedimientos metodológicos, teniendo en cuenta el incremento de servicios de salud.



La jefe de cartera, además explicó que esta decisión no depende solo del Ministerio de Salud, otras instituciones del estado como el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, entre otras que hacen parte de esta discusión.



Así también, aseguró que la reforma que se está adelantando es necesaria, debido a que de las 30 EPS que existen actualmente, solo siete cumplen con todos los parámetros mínimos que garantizan su continuidad.



“El sistema necesariamente tiene que ir a una reforma, porque claramente ya la situación de liquidar EPS, trasladar millones de ciudadanos a un lado, luego liquidar otra vez y trasladarlos nuevamente, creemos que ya no debemos someter a la ciudadanía a esta situación, el modelo institucional propuesto lleva tres décadas y no pudo terminar su transición”, señaló Corcho.