En el marco de la Cumbre de Asocapitales, el presidente Iván Duque aseguró que el Gobierno no piensa divulgar las negociaciones que está haciendo para adquirir vacunas contra el Covid-19, hasta que dichas negociaciones no concluyan.



"Hasta que no esté cerrada 100 % cada negociación, nosotros no la vamos a divulgar porque, obviamente, muchas de estas conversaciones se transan a través de acuerdos de confidencialidad, pero lo hemos hecho mirando el panorama mundial y el panorama regional. El mensaje es vacunación y vacunación financiada por parte del Estado para que ese mensaje sea claro a la ciudadanía", indicó.



De igual forma, Duque señaló que nadie se va a quedar sin una atención oportuna en el sistema de vacunación, porque Colombia tiene la ventaja de ser ‘campeón’ en América Latina en términos de inmunización, reconocido por la Organización Panamericana de la Salud, OPS.

El presidente recordó que desde el mes de abril el Gobierno ha venido conversando con la Organización Mundial de la Salud y con la Organización Panamericana de la Salud sobre la agenda de vacunación y de esta manera poder hacer parte de la agenda de vacunación.



"Al comienzo tener una gran coalición de países para adquisición en masa se veía muy distante. Lo cierto es que se logró consolidar la estrategia Covax, que tiene la posibilidad de comprar un número significativo de millones de dosis", indicó el mandatario.



Duque aseguró que en las próximas horas se va a sancionar la ley que permite al Gobierno adquirir vacunas gratis para los colombianos, que recientemente fue aprobada por el Congreso de la República.



"Nos da como nación herramientas para lidiar con una circunstancia particular como esta, donde el Estado tiene que hacer inversiones de riesgo, porque la circunstancias a la que nos enfrentamos hoy no es la misma que tendríamos con cualquier vacuna ya consolidada de años", señaló el mandatario.



El presidente agregó que las vacunas deben ser voluntarias, porque ningún sistema de inmunización en América Latina ha sido efectivo sobre la base de la imposición y que es preferible la pedagogía a la imposición.

