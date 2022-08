¿Qué ocurrió en realidad? Revelan más detalles de muerte de turistas holandeses en Cartagena

Sobre la extraña muerte de los turistas holandeses Robert Gerrit Kootte y Nienke Guri Trishna Bawa, ocurrida mientras estaban de paseo en Cartagena, este viernes se conocieron nuevos detalles.



Robert, de 31 años, y Nienkem, de 29, departieron en el restaurante El Arsenal The Rum Box, propiedad de Abraham Dau, hijo del alcalde de Cartagena, William Dau. Pero no estuvieron solos.



De acuerdo con Caracol Radio, llegaron acompañados de otros dos extranjeros, previa reserva por WhatsApp, a las 8:30 de la noche del domingo 21 de agosto. Ese mismo día, en horas de la mañana, departieron en Bazurto.



En El Arsenal The Rum Box, las cuatro personas consumieron pescados y bebidas. Una hora después, aproximadamente, se marcharon a pie.



Sobre este detalle, la Policía Metropolitana de Cartagena confirmó a El Universal que la muerte de Robert y Nienkem, aún con causa por establecer, podría obedecer a una intoxicación por el consumo de ceviche.



Además, las autoridades activaron la búsqueda de la pareja de turistas que el domingo los acompañó a varios sitios de diversión.



“Me pidieron facturas, vinieron a hacer análisis de la comida, se llevaron muestras y hasta ahora todo bien con eso, pero donde la cosa se puso interesante es que estas personas no estaban solas. El tema es muy extraño porque si tú acompañas a alguien y te enteras que murió tú buscas para estar presente”, manifestó Abraham Dau a otro medio.



Agregó que los acompañantes ya se bloqueó la salida del país.



El Universal contactó a Abraham Dau, quien manifestó que en minutos podría atender el llamado pero hasta el momento no ha sido posible la comunicación.



Sobre la muerte

Este martes se conoció que los extranjeros, un hombre y una mujer, se encontraban hospedados en un hostal en la calle del Colegio del Centro Histórico y fallecieron, según las primeras versiones, a causa de una intoxicación.



La Policía confirmó que la pareja inicialmente presentó dolores estomacales, por lo que fue trasladada a la Clínica Medihelp, donde ambos fallecieron. La mujer, identificada como Nienke, murió la noche de lunes; mientras que Robert en la mañana del martes.



Medicina Legal está a cargo de los análisis respectivos para determinar las causas del fallecimiento.