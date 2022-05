"Que no venga con sus mentiras": Duque sobre señalamientos de Aida Merlano en su contra

El presidente Iván Duque arremetió contra la excongresista Aida Merlano luego de que esta asegurara, en audiencia ante la Corte Suprema, que su campaña para la segunda vuelta presidencial de 2018, supuestamente, recibió financiamiento de los clanes Gerlein y Char.



Teniendo en cuenta que la excongresista manifestó que la campaña de Duque habría recibido $6.000 millones de los clanes mencionados, el Mandatario no solo negó haber recibido ese dinero, sino que también fue enfático en que lo manifestado por Merlano son "mentiras" y "falacias" para "enlodar su nombre".

"La señora Aida Merlano está en Venezuela protegida por Nicolás Maduro, es claro que ella eludió la justicia colombiana. Ella fue capturada en abril del año 2018, antes de que yo fuera presidente y, fuera de eso, la señora nunca va poder decir hora, lugar y fecha en la que ha tenido una reunión conmigo, porque no ha existido jamás una reunión con ella", detalló Duque.



Además, el Presidente recalcó que las cuentas de su campaña a la presidencia fueron claras y que, según enfatizó, siempre tuvieron límites con relación a de quiénes se recibía apoyo político y económico.



"Las cuentas de mi campaña fueron manejadas impecablemente por Luis Guillermo Echeverri, nosotros no solo tuvimos límites rigurosos a todas las donaciones, sino que adicionalmente nosotros no utilizamos ningún recurso privado para segunda vuelta", mencionó.

Pero la respuesta de Duque contra Merlano no quedó ahí, sino que el Presidente también se refirió al rol que cumpliría la excongresista en Venezuela donde, según él, es una ficha clave del gobierno de Nicolás Maduro.



"Todo el mundo sabe a quién apoyaba ella políticamente, entonces que no venga ahora con esas falacias, ni las fechas cuadran, y esto es otro intento más de Nicolás Maduro de enlodar mi nombre y no la van a lograr", precisó el Mandatario.

Declaraciones del presidente Iván Duque, tras lo dicho por Aida Merlano, quien hizo señalamientos contra su campaña presidencial.



🎥: Presidencia de Colombia pic.twitter.com/2j4FtLUY3I — El País Cali 📰 (@elpaiscali) May 4, 2022

¿Qué dijo Aida Merlano ante la Corte Suprema?

Aida Merlano volvió a prender el ventilador este martes ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, donde reiteró que la campaña presidencial de Iván Duque para las elecciones de 2018 recibió 6.000 millones de pesos de los clanes Gerlein y Char.



La exsenadora, quien se encuentra todavía prófuga de la justicia en Venezuela, también recalcó en el juicio oral que se le adelante por parte de la Corte Suprema, que estos dos clanes de la costa colombiana fueron los que financiaron su aspiración al Congreso de la República.



De igual manera, respondió que el tope establecido para las campañas en la época era de alrededor de 850 millones de pesos y que ella no incumplió ese límite, añadiendo que en el sitio conocido como Casa Blanca, funcionaron paralelamente otras dos campañas.



Pidió que se investigue el desvió de 18.000 millones de pesos que corresponderían a recursos públicos, que habrían sido desviados a través de contratos adjudicados en el departamento, y aseguró que hay un 'carrusel' de contratación en el Atlántico y todos "con fines políticos para mantener una hegemonía en el país”.



“Parte de esos dineros después hicieron parte de la campaña presidencial del candidato Duque, al que se entregaron de esos 18.000 millones de pesos, 6.000 millones que le terminó entregando Julio (Gerlein) a él, del dinero que no le pagó a Alejandro Char y que dijo que estaba al día en cuanto a las deudas de su comisión”, dijo Merlano.