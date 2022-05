"Extradición de alias Otoniel seguirá adelante", afirma el presidente Duque

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, se refirió a la decisión del Consejo de Estado de suspender la extradición de Darío Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’ hacia Estados Unidos debido a que no se ha solucionado una demanda interpuesta por las víctimas de quien fue el máximo líder del Clan del Golfo.



El mandatario colombiano aseguró que aunque no estaba prevista la decisión del Consejo, continuarán trabajando para que se efectúe el trámite lo más pronto posible.



“No diría que nuevamente frenada, aquí nos ha tocado trabajar siempre intensamente, a este bandido le corresponde irse extraditado, tenemos que atender todos estos trámites judiciales, obviamente pues no estaba en el radar de nadie que se fuera a presentar esa situación”, aseguró Duque desde Barranquilla a los medios de comunicación.



El presidente además reiteró: “La vamos a responder como siempre ha correspondido, pero quiero dejar claro, este delincuente, que le ha hecho tanto daño a Colombia, se irá extraditado pero tiene un compromiso de seguir colaborando con las autoridades colombianas”.



Duque nuevamente explicó que luego de que ‘Otoniel’ cumpla su condena de narcotráfico en el país norteamericano, tendrá que regresar a Colombia para que pague por los delitos que cometió en el territorio nacional.