En Cali la medida solo regirá en la noche, entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m.

El último fin de semana del mes de enero no estará marcado por medidas de cuarentena total en las principales ciudades del país. Esta vez, habrá restricciones a la movilidad en horas de la noche y otras medidas como ley seca o la continuación del pico y cédula.



Según han explicado varios alcaldes, las restricciones se redujeron debido a que se ha reportado una estabilización en los porcentajes de ocupación de UCI, porque han reportado un menor número de casos, e incluso, debido a que el comercio necesita un respiro luego de cierres prolongados a lo largo del mes de enero.



Así las cosas, estas son las medidas que regirán para este sábado 30 y domingo 31 de enero en algunas ciudades principales y departamentos del país:

Bogotá



La capital llevaba tres fines de semana con una restricción total a la movilidad para tratar de controlar el segundo pico del covid-19. Pero para este sábado 30 y domingo 31 de enero, no habrá una cuarentena total en Bogotá.



Por el contrario, nueve UPZ de la ciudad comenzarán una cuarentena estricta desde las cero horas del sábado 30 de enero hasta las 11:59 p.m. del 12 de febrero.



Las nueve UPZ que serán Tibabuyes, Suba y El Rincón, de la localidad de Suba; Boyacá Real y Garcés Navas, en Engativá; Fontibón, en la localidad del mismo nombre; Castilla y Timiza, en la localidad de Kennedy, y Los Cedros, en Usaquén, tendrán una restricción total debido al alto nivel de circulación del virus en dichas zonas.



Bogotá también continuará con toque de queda y pico y cédula hasta que la ciudad supere la alerta roja hospitalaria, medida que se levantará cuando la ocupación de camas UCI sea inferior al 80 %. Entonces, el toque de queda se aplicará todos los días de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.



Durante el próximo fin de semana, la capital tampoco tendrá ciclovías, ferias comerciales ni apertura de los parques metropolitanos.



En el caso de Cundinamarca, para este fin de semana los 116 municipios serán autónomos para determinar las restricciones que consideren necesarias para frenar la propagación del covid-19. No habrá una norma por parte de la Gobernación que imponga toques de queda continuos.

Medellín y Antioquia



El alcalde de la capital de Antioquia, Daniel Quintero, anunció que este fin de semana no habrá toque de queda en Medellín; sin embargo, habrá ley seca nocturna para el viernes 29 y el sábado 30 de enero. La medida aplicará entre las 12 de la noche y las cinco de la mañana.



En los demás municipios de Antioquia habrá un toque de queda nocturno. Los otros 124 municipios del departamento tendrán restricción a la movilidad entre las 12:00 a.m. y las 5:00 a.m. de cada día, medida que regirá inicialmente hasta el 2 de febrero.



En el departamento, nuevamente a excepción de Medellín, también continúa el pico y cédula para el ingreso a establecimientos de comercio, a excepción de restaurantes y hoteles.

Cali y el Valle del Cauca



Cali tampoco tendrá un toque de queda continuo. La decisión, según el alcalde Jorge Iván Ospina, se tomó para disminuir el impacto de la crisis que vive el sector económico con los cierres totales.



Así las cosas, la capital del Valle tendrá toque de queda nocturno, que aplica desde el miércoles 27 de enero hasta el martes dos de febrero. La restricción irá de 11:00 p.m. a 5:00 a.m. de cada día.



La ciudad también tendrá pico y cédula y ley seca, que aplicará en el mismo horario del toque de queda.



Por su parte, los demás municipios del Valle del Cauca tendrán restricción a la movilidad cada día desde las diez de la noche y hasta las cinco de la mañana. El toque de queda nocturno regirá hasta el primero de febrero. El Valle también tendrá pico y cédula hasta el próximo primero de febrero.

Ibagué



Ibagué tampoco tendrá un toque de queda continuo. Desde este viernes 29 de enero, la ciudad tendrá toque de queda desde las 12:00 p.m. y hasta las 5:00 a.m. del día siguiente. El toque de queda nocturno estará vigente hasta el 5 de febrero.



El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, también anunció la implementación de un plan piloto de bares y discotecas para este sábado 30 de enero, que irá desde las 3:00 p.m. a las 3:00 a.m. del domingo 31 de enero.

Bucaramanga y Santander



Hasta el cinco de febrero, los 87 municipios de Santander tendrán toque de queda y ley seca de lunes a domingo desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. También rige el pico y cédula por números pares e impares.

Boyacá



El departamento de Boyacá decretó también un toque de queda nocturno que aplica hasta el primero de febrero. Así, todos los municipios tienen toque de queda desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., cada día.

Eje cafetero

Risaralda tiene desde el pasado 21 de enero toque de queda nocturno, entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. de cada día, hasta el próximo 31 de enero. En la región también rige el pico y cédula.



Manizales (Caldas) mantiene toque de queda cada día, entre las 9:00 p.m. y hasta 5:00 a.m., hasta este domingo 31 de enero. Otros municipios del departamento, como La Dorada, Pensilvania, Neira y Anserma han tomado decisiones similares.



Desde el pasado 12 de enero, y hasta una fecha indeterminada, el Quindío mantiene toque de queda y ley seca de 10:00 p.m. a 5:00 a.m., cada día.

Cauca

La capital, Popayán, decretó toque de queda nocturno desde este viernes 29 de enero hasta el próximo jueves 4 de febrero. La restricción regirá, cada día, entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.



A nivel departamental, este viernes finaliza la restricción diaria entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. Hasta la tarde de este jueves se desconocía si para el fin de semana se adoptarán medidas similares en los otros municipios de la región.