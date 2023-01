Procuraduría respaldó postura de la Fiscalía sobre suspensión de órdenes de captura

La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, respaldó la postura de la Fiscalía General de la Nación que negó la solicitud del gobierno del presidente Gustavo Petro de suspender las órdenes de captura contra algunos líderes del ‘clan del Golfo’ y de las ‘Autodefensas Conquitadores de la Sierra de Santa Marta’, también conocidos como la banda criminal ‘Los Pachencas’.



La Jefa del Ministerio Público, además, reiteró en la tarde de este martes su postura frente a las excarcelaciones de los voceros de paz de la llamada ‘Primera Línea’, para los cuales el Ejecutivo también solicitó su libertad para que se vinculen al proceso de Paz Total.



En ese sentido, aseguró que una democracia como la colombiana se basa en la separación de poderes. Y en ese sentido explicó que las órdenes de captura que pide el Gobierno Nacional “siguen vigentes” y reiteró que “las autoridades no pueden ignorar el deber constitucional que tienen de hacerlas efectivas”.



“La paz no puede estar por encima de la Constitución. Tal y cómo lo expresé en su momento con respecto a los voceros de paz de la ‘Primera Línea’, cuando se les levantaron las medidas de aseguramiento por una funcionaria que no era competente, hoy debo decir que estoy de acuerdo con la postura del Fiscal General de la Nación de no suspender las órdenes de captura contra los miembros del ‘clan del Golfo’ y ‘Los Pachencas’ solicitada por el Gobierno por cuanto, como él lo dijo (el Fiscal General), no se cumplieron los presupuestos legales ni constitucionales para ellos”, explicó la Procuradora.



La semana pasada la Fiscalía negó la solicitud del alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, que a nombre del Gobierno pidió revocar las ordenes de captura. El fiscal Francisco Barbosa argumentó que ello solo es posible cuando se está negociando la paz con un grupo con connotación política, que no es el caso de los grupos armados de carácter paramilitar, sostuvo.



Al respecto, la jefa del Ministerio Público reiteró sus diferencias con el Gobierno frente a la Paz Total, pues insistió en que con los Decretos de cese bilateral del fuego “no aluden a la suspensión de las órdenes de captura contra los miembros de esos grupos criminales”.



Más aún, reiteró que la Fuerza Pública y demás autoridades “están obligadas a cumplir con su deber y hacer efectivas dichas órdenes de captura”.