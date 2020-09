Procuraduría pide a la Policía entregar información sobre las protestas

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La Policía Nacional no ha entregado información suficiente para avanzar con las investigaciones a miembros de la institución, por los desmanes ocurridos el pasado 9 y 10 de septiembre en el país.

En una misiva de tres páginas, el procurador Delegado para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, Hermán Rincón Cuellar, llamó la atención al ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo debido a que la Policía Nacional no ha entregado información suficiente para avanzar con las investigaciones a miembros de la institución, por los desmanes ocurridos el pasado 9 y 10 de septiembre en el país.



"De manera muy respetuosa solicito su intervención para que el Director General de la Policía Nacional responda concretamente a las solicitudes de información y remisión de documentación, realizadas el 11 de septiembre", dice la misiva y añade que como se lo manifestó al general Óscar Atehortúa esta información es "indispensable" para identificar a los miembros que, presuntamente, se excedieron en el uso de la fuerza.



En la misiva, Rincón aseguró que se vio obligado a recurrir al jefe de la cartera porque, a su juicio, en una primera respuesta a su solicitud, el uniformado que envió la información se "limitó a darle tratamiento estricto al derecho de petición" que vincula entregar información sobre la precisión de fechas y horas, y anticipar la justificación a una eventual pérdida de las grabaciones de las cámaras de vigilancia.

En una segunda entrega, que se realizó el 17 de septiembre, por pedido del procurador delegado, la Institución dejó en su despacho información y documentación que relaciona 11 investigaciones en las que no hay ningún miembro de la Policía identificado por haber hecho uso de armas de fuego durante las protestas realizadas el 9 y 10 de septiembre.



"Remitió un cuadro con los vínculos a unos videos extraídos de fuentes abiertas, pero no las copias de los documentos relacionados, y la tercera mucho menos se puede llamar respuesta porque corresponde a un oficio suscrito por el Secretario General de la Policía Nacional el día 25, para remitir el “No. S-2020-040846/DIPON-JEFAT-1.10”, cuyo contenido es el mismo del “Oficio N° S2020-/DIPON-JEFAT-1.10”, dice el documento.



Rincón Cuellar, en su misiva, dejó de presente lo que solicitó desde su despacho, entre ellas se encuentra una relación de las novedades de munición y armas de fuego y aquellas no letales utilizadas por los miembros de la Policía durante dichas protestas.



También solicitó copias de los informes presentados por los miembros de la Policía en los que se haya documentado el hurto y afectación de bienes e instalaciones policiales o funcionarios lesionados, así como también copias de los informes que hayan rendido los funcionarios de la Institución que conocieron hechos en los que resultaron lesionados y muertos personas civiles, del mismo modo informar qué tipo de actuaciones se han adelantado y cuál es la dependencia y autoridad que tramita las investigaciones correspondientes.



De otro modo, el procurador también solicitó información sobre cuáles hechos ha documentado la institución policial a través de diferentes medios en los que estén comprometidos miembros de la misma por la utilización de armas de fuego, y las actuaciones que se están adelantando.



"Se requiere conocer qué particulares y personal de la institución en traje de civil pudieron intervenir en desarrollo de los disturbios utilizando armas de fuego, identificarlos y conocer la unidad policial a la que pertenecen y el servicio que cumplían", dice la misiva y añade que de los casos documentados, deben remitir copias de las imágenes y videos, así como copias de las grabaciones de radio y demás medios de comunicación institucional, relacionadas con los hechos.

Rincón aseguró que en su solicitud la institución también debía informar al Ministerio Público si la Policía cuenta con registro balístico de las armas de propiedad de la institución, en caso de ser afirmativo informar la dependencia que tiene a su cargo el mismo y la dirección de ubicación.



Ahora bien, como el procurador no tuvo en su despacho tal información, elevó al jefe de la cartera de defensa para que esta información se concrete y llegue a su despacho.