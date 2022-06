Procuraduría abrirá investigación contra el Alcalde de El Espinal por tragedia en corraleja 

La Procuraduría anunció que abrirá una investigación disciplinaria en contra del alcalde del Espinal, Tolima, Juan Carlos Tamayo, por el derrumbe de parte de la plaza de Toros, que dejó cientos de personas heridas.



Esta decisión la tomó la Procuraduría porque considera que el mandatario no respondió los requerimientos sobre planes de acción de atención de desastres.



Lea además: Petro pidió no autorizar más espectáculos con animales tras tragedia en El Espinal, Tolima



El derrumbe de parte de la plaza de Toros del municipio de el Espinal se presentó este domingo, y según información dada en una rueda de prensa por el alcalde del municipio, se cayeron en total ocho palcos, hay varias personas muertas, entre los que se encuentran un menor de 14 meses y más de 200 heridos.



Este hecho generó varias reacciones a nivel nacional. Entre ellas la del presidente Iván Duque, quien dijo que pediría una investigación de los hechos; y la del presidente electo, Gustavo Petro, quien pidió a los alcaldes no autorizar más espectáculos de este tipo.



Lea también: Duque pidió investigar y esclarecer colapso de palcos en plaza de toros de El Espinal, Tolima



“Espero que todas las personas afectadas por el derrumbe de la plaza de El Espinal puedan salir airosas de sus heridas. Esto ya había sucedido antes en Sincelejo. Le solicito a las alcaldías no autorizar más espectáculos con la muerte de personas o animales”, escribió el presidente electo a través de su cuenta de Twitter.