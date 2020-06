Procuraduría abrirá dos líneas de investigación en caso de niña indígena violada por soldados 

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Pese a que la Fiscalía General le imputó a siete soldados regulares el delito de acceso carnal abusivo por la violación de un niña de 13 años de la comunidad Embera en Risaralda, la Procuraduría General determinó que adelantará acciones diferentes en el proceso disciplinario.



Cabe mencionar que el Ministerio Público seguirá dichas actuaciones bajo el delito de acceso carnal violento, diferente al sindicado por la Fiscalía.



"La Procuraduría General ordenó tramitar por separado el proceso contra siete soldados del Batallón de Artillería de la Octava Brigada que aceptaron cargos, y el de tres suboficiales a quienes la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ejército vinculó a las actuaciones iniciales", señaló la entidad.



El funcionario especial que lleva el proceso por delegación directa del Procurador, Fernando Carrillo Flórez, determinó que de acuerdo con las pruebas existentes se avanzará en dos líneas.



La primera, continuar con el expediente contra los soldados adscritos al Batallón de Artillería número 8 'Batalla de San Mateo' de la Octava Brigada, con sede en Pereira, Risaralda, Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, Luis Pérez Holguín, Juan David Guaidi Ruíz, Óscar Eduardo Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández.

La segunda, ante la falta de razones que expliquen la vinculación al proceso del sargento viceprimero Juan Carlos Díaz Díaz, el cabo primero Camilo Hernández Martínez y el cabo tercero Jaider Muñoz García, se determinó que por separado se asigne un nuevo radicado y se inicie una indagación para establecer la presunta falta disciplinaria.



Para la Procuraduría existe la “necesidad de hacer una distinción acerca de la situación disciplinaria en que se podría encontrar el grupo de Soldados que fueron convocados a un proceso penal y aceptaron los cargos imputados, y los tres Suboficiales respecto de los cuales por ahora no se conoce la razón para ser vinculados a la indagación disciplinaria cuya apertura fue ordenada y radicada con N° 031-BASAM-2020, el 23 de junio de 2020 en el Batallón de Artillería No. 8 'Batalla San Mateo´ con sede en Pereira'.