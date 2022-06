Procuradora aseguró que Alcalde de El Espinal no presentó plan de atención de desastres

Luego de la tragedia ocurrida el día de ayer en Espinal, por la caída de una tribuna en una celebración de las corralejas, en las fiestas de San Pedro, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el alcalde del municipio.



Cabello se refirió este lunes a la tragedia y aseguró que el alcalde de Espinal, Juan Carlos Tamayo, no respondió a los requerimientos de la Procuraduría sobre los planes de atención con los que contaba el municipio en caso de desastre.



La entidad había requerido ya a los alcaldes del país para que informaran sobre las medidas y planes de acción de prevención de desastres, en eventos de aglomeración como los que se registran en las fiestas tradicionales que se realizan en el país. El de Espinal fue uno de los que no dio respuesta a este requerimiento.



"En diferentes oportunidades la Procuraduría General de la Nación advertido y ha requerido a los alcaldes del país para que informen las medidas y planes de acción de prevención de desastres, en eventos de aglomeración para las fiestas tradicionales que se cumplen en diferentes regiones del país, con base en ese trabajo desarrollado y luego de la tragedia de ayer en las corralejas del Espinal Tolima, la Procuraduría abrirá investigación disciplinaria al alcalde de ese municipio, quien además no respondió a los requerimientos sobre planes de acción de atención de desastres", manifestó la Procuradora.



El presidente de la República, Iván Duque, pidió igualmente investigar las condiciones en que se dio la tragedia, que dejó varios muertos, heridos y niños que perdieron contacto con sus padres.