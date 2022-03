Previo a las elecciones, se han recibido más de 300 denuncias por delitos electorales

El Ministerio del Interior se refirió a las denuncias que han surgido en medio del desarrollo de las elecciones de Congreso de la República y consultas interpartidistas en el exterior, por la supuesta manipulación de tarjetones electorales y de los mismos votantes.



El jefe de la cartera, Daniel Palacios, informó que por medio de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral, Uriel, se han recibido más de 300 denuncias que, según indicó, ya fueron tramitadas y enviadas a las entidades correspondientes para que inicien a ser investigadas.



“Necesitamos las denuncias en Uriel, necesitamos las denuncias en la Procuraduría, necesitamos las denuncias en la Fiscalía para poder investigar de manera rápida cualquier delito electoral que se pueda presentar”, aseguró Palacios.

Lea además: ABC de las elecciones: ¿Qué son las curules de Paz y quiénes podrán votar por ellas?



De hecho, una de las denuncias llegó por parte del precandidato Juan Manuel Galán quien, luego de preguntar en sus redes que cómo les estaba yendo votando en el exterior, agregó que en Miami estarían entregando un determinado tarjetón de las consultas interpartidistas.



"En Miami están entregando el tarjetón del Equipo por Colombia sin que la gente lo pida. Dicen abiertamente que es para que 'Petro no gane'. ¿Saben del tema? ¿Alguna denuncia pública?”, comentó Galán al dirigir sus cuestionamientos a la canciller y vicepresidenta Marta Lucia Ramírez y al Consejo Nacional Electoral.



Refiriéndose puntualmente a la denuncia de Galán sobre las presuntas irregularidades porque, al parecer, estarían entregando el tarjetón del Equipo por Colombia sin que la gente lo solicité, el Ministro aseguró que los funcionarios saben que no pueden direccionar la elección de los votantes.



“Todos los funcionarios consulares, todos los funcionarios públicos tienen claro cuál es su rol dentro de las elecciones. Saben que no pueden ni direccionar, ni hacer injerencia alguna, ni proselitismo político”, dijo.



Lea también: No pedirán carnet de vacunación en puestos de votación este domingo



Al respecto, el Ministerio de Interior también informó que se amplió el tiempo de inscripción de los testigos electorales hasta el próximo sábado 12 de marzo, para los comicios del 13 de marzo van más de 112.000 testigos que se han registrado en la plataforma de la Registraduría Nacional. También se refirió al pie de fuerza durante la jornada electoral.



“Son 240.000 hombres que ya se encuentran en ese momento desplegados en todo el territorio nacional, y que garantizarán la seguridad de más de 112.000 mesas de votación en 12 000 puestos de votación”, expresó Palacios.