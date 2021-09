Presupuesto del 2022 fue aprobado en primer debate por el Congreso

Después de negar las proposiciones alternas y de archivo, las comisiones económicas conjuntas del Congreso ya aprobaron en primer debate el proyecto del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2022, por 350,4 billones de pesos.



En el primer bloque que se aprobó se votaron 110 artículos, los cuáles incluían un punto que busca asignar recursos al Ministerio de Vivienda, para atender los costos que no sean recuperables en la puesta en marcha del sistema de extracción, adecuación y tratamiento de residuos sólidos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



También incluyó el artículo 92, que busca ampliar la cobertura del plan piloto de subsidios al Gas Licuado de Petróleo (GLP) en cilindros para beneficiar a los usuarios de comunidades indígenas y de usuarios de estratos 1 y 2.



Por otro lado, el segundo bloque votado constó de los artículos 2, 42, 51, 55, 68, 74, 104, 107, 109, 118, 124, mencionando que en el artículo 2 se define el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones de los diferentes sectores, incluyendo los gastos de funcionamiento, de inversión y de servicio de la deuda pública.



En este bloque se votó uno de los artículos más polémicos, el 104, que propone que durante el año 2022 se permita el traslado exprés de pensiones de afiliados, que pasarían del régimen privado a Colpensiones.



Lea además: Lo que debe saber sobre el traslado 'exprés' a Colpensiones



Cabe destacar que este artículo se agregó al proyecto del presupuesto luego de que el Ministerio de Hacienda emitiera un concepto técnico negativo para el proyecto de traslado express que se está discutiendo en la Comisión Séptima.



"El traslado entre regímenes pensionales sin el cumplimiento de ningún requisito legislativo afecta la sostenibilidad financiera, no solamente del Régimen de Prima Media (RPM), sino de todo el Sistema General de Pensiones (SGP), poniendo en aprietos serios su sostenibilidad", había dicho la Cartera de Hacienda.



En un tercer bloque de votación, se aprobaron los artículos 70,78 y 108. Por un lado, el artículo 70 busca que los recursos que se recauden por concepto de peajes en vías de la red vial nacional no concesionada sean invertidos, por el Instituto Nacional de Vías, en la rehabilitación, conservación y mantenimiento de la vía objeto del peaje.



Mientras que en el artículo 78 se planteó que los saldos de cuenta corriente o de ahorro que hayan permanecido inactivas por un período mayor a un año y no superen el valor equivalente a 322 UVR deberán ser transferidos, por las entidades financieras tenedoras, a título de mutuo a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de financiar apropiaciones del PGN.



Otro de los artículos polémicos fue el 125, que plantea que se suspenda el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y, en consecuencia, que las entidades del orden nacional y las entidades territoriales puedan celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. Este artículo fue aprobado.



Lea también: Uribe denunció a la Alcaldía de Medellín ante la Fiscalía por presuntos casos de corrupción



Finalmente, hacia las 5:30 de la tarde, los congresistas iniciaron la votación por el artículo 126, que expresa que la presente, ley, Ley de Presupuesto 2022, rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del primer día de enero de 2022.



"Este artículo lo pusimos de frente al país, sin temor alguno, con la convicción de que es un artículo importante en el marco del PGN, esencial en el propósito de reactivar la economía. Este artículo tiene un propósito superior, que se llama empleo, empleo y más empleo", dijo el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.



Con la lectura del título y el querer, el Proyecto de Ley fue aprobado y continuará su trámite en el Congreso en el segundo debate.