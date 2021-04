Coronavirus en Colombia: preocupación nacional por aumento en los contagios

Natalia Moreno Quintero

Los contagios de coronavirus en Colombia, informados a diario por el Ministerio de Salud y Protección Social, siguen disparados. Este lunes fueron reportadas 16.739 nuevas infecciones, cifra que se mantiene por encima de 10.000 desde que hace una semana se empezara a presentar el incremento, previsto por las autoridades tras el puente festivo de marzo y la Semana Santa.



Este domingo fueron informados 17.483 contagios, el sábado fueron 14.509 y el viernes 12.125, mientras que el jueves fueron 12.464, el miércoles 9115, para el martes notificaron 11.827 y hace una semana, el lunes 5 de abril, se reportaron 10.190.



De acuerdo con el informe de Minsalud, este aumento en los contagios se concentra en territorios como Antioquia, Barranquilla y Bogotá. Este lunes, por ejemplo, la mayor cantidad de nuevos casos se registró en Antioquia, donde identificaron 4125 infecciones, y lo siguen Bogotá (3298), Barranquilla (2737) y Atlántico (1210).

Además del evidente aumento en la positividad de las pruebas, que se deriva del incremento en la velocidad de transmisión del virus, las autoridades están en alerta por la alta ocupación que registran las Unidades de Cuidados Intensivos en ciudades como Santa Marta y Medellín, desde donde han debido trasladar pacientes a otras regiones del país.



En Santa Marta, donde fue declarada la alerta roja hospitalaria, la medida del toque de queda rige a partir de las 6:00 p.m. y culmina a las 5:00 a.m. del día siguiente. Además, el 'pico y cédula' está vigente y aplica también para el acceso al transporte público colectivo y particular tipo taxi. Según indicó el periódico El Heraldo en las últimas horas, en la capital de Magdalena se habilitarán 24 camas de UCI en el edificio de la antigua clínica Saludcoop.



Medellín, por su parte, tiene nuevas medidas restrictivas tras lo determinado por el gobernador (encargado) de Antioquia, Luis Fernando Suárez. Este martes y miércoles habrá toque de queda entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente, y desde las 8:00 p.m. del jueves habrá toque de queda continuo en todo el departamento hasta las 5:00 a.m. del lunes 19 de abril. También rige el 'pico y cédula' y se prohíbe el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio.



En cuanto al Valle del Cauca, donde los casos nuevos de coronavirus se mantienen por encima de mil desde el pasado jueves, la gobernadora Clara Luz Roldán manifestó este lunes que se mantendrá el toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. en 40 municipios -menos Cali y Buenaventura- pues, pese a que se evidencia el aumento en los contagios, los resultados de esta medida son buenos y la ocupación de las UCI está en 85 %.



"Los reportes indican que vamos bien, porque ayudaron a que bajáramos la ocupación de unidades de cuidados intensivos y pudiéramos estar un poco más tranquilos frente a no tener que tomar una alerta mayor. Los cierres totales nos perjudican y no nos ayudan a recuperarnos económicamente", dijo la mandataria.

La solicitud del alcalde Ospina a Minsalud

El alcalde Jorge Iván Ospina le envió este lunes un mensaje al ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, para que permita que la población mayor de 60 años pueda empezar a ser vacunada contra el covid-19 en Cali, como una medida para combatir el aumento en los contagios del virus en la ciudad.



"Ministro, sinceramente ya no debemos esperar más a mayores de 70 años para la vacunación. Deme ya la oportunidad de vacunar de 60 o 65 en adelante, no soporto estar en este incendio y tener 15.000 dosis parqueadas en un refrigerador y, si llegan, se vacunan", escribió el burgomaestre en su cuenta de Twitter.



El ministro Fernando Ruiz no se ha referido a esta solicitud.



Según datos de la Secretaría de Salud de Cali, en la ciudad hay disponibles 14.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca para la inmunización de la población mayor de 70 años. Se espera que, tras la llegada de 500.000 dosis de la vacuna de Sinovac el domingo al país, en las próximas horas sea enviada una parte de este lote a la capital vallecaucana para continuar con la aplicación de las segundas dosis.



"Esta situación es muy tensa porque ha bajado el número de personas de este grupo de edad [mayores de 70 años] que están asistiendo a los puestos de inmunización contra la covid-19 y se ha hecho una construcción negativa de la vacuna de AstraZeneca, cuando es esta una muy buena opción para adultos mayores", dijo el Alcalde.



"Esta concepción ha llevado a que unas cifras muy exitosas que traíamos de personas inmunizadas, se nos ha reducido, poniendo a esta población en vulnerabilidad, cuando si se pone el biológico se reduce entre un 97 % y 99 % la posibilidad de ingreso a una Unidad de Cuidado Intensivo", completó.