Vacunación contra el covid-19 en Cali: esperan dosis para completar esquema de vacunación de mayores de 70 años

Natalia Moreno Quintero

Aunque se esperaba que este martes se reanudara la aplicación de las segundas dosis de la vacuna de Sinovac, entre los mayores de 70 años en Cali, esta labor no será posible iniciarla durante esta jornada debido a que los biológicos aún no han llegado a la ciudad.



Y es que pese a que el pasado domingo llegaron al país 500.000 dosis de la vacuna de Sinovac, dichos biológicos aún no han sido distribuidos entre las entidades territoriales, por lo que su suministro se realizaría durante esta semana.



Así lo aseguró la secretaria de Salud Municipal, Miyerlandi Torres, quien señaló que “nosotros estamos solicitando 83.000 vacunas de segundas dosis para completar el esquema de vacunación y esperamos que estén llegando hoy en la noche (este lunes) o mañana en la mañana (este martes), que es lo que el Ministerio de Salud ha informado. No obstante, aún no tenemos el dato preciso de cuántas dosis nos van a llegar".



En ese sentido, los agendamientos que se han realizado para la aplicación de segundas dosis en los megacentros y las IPS deberá continuar en espera.



“Únicamente agendaremos las citas cuando tengamos el biológico en la ciudad, porque sino le seguimos quedando mal a la gente. Los retrasos lo que nos pueden generar es una falta de confianza de la comunidad en el proceso de vacunación, pero estamos trabajando fuerte para cumplir y trabajar con eficiencia”, dijo Torres.

Lea además: Colombia recibió este lunes 551.070 dosis de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer



Actualmente, 165.639 dosis han sido aplicadas en la ciudad, de las cuales 51.903 son de Pfizer/BioNTech y se han aplicado a talento humano en salud; y 113.736 son de Sinovac, de las cuales 59.309 han sido aplicadas a adultos mayores de 80 años (primera y segunda dosis) y 54.427 a adultos mayores que tienen entre 60 y 79 años.



La funcionaria hizo hincapié en que, pese a que hay un atraso en la llegada de segundas dosis para completar el esquema de vacunación de algunos adultos mayores de 70 años, el posponer unos días la aplicación del refuerzo no compromete el nivel de inmunidad de las personas.



En esto coincidió Carlos Álvarez, epidemiólogo y director de estudios covid-19 de la OMS para Colombia, quien indicó que para el caso de la vacuna de Sinovac el tiempo entre la aplicación de una y otra puede ser, incluso, de hasta 56 días.



“De hecho, los primeros estudios de esta vacuna concluyeron que dicho intervalo era de 14 días, después se demostró que podría ser de 28 días y ahora podría ser aún más largo, esto sin afectar su protección”, explicó el especialista, quien resaltó que es de suma importancia que las personas completen su esquema de dos dosis, ya que esta es la única forma de asegurar su efectividad.

Continúa la vacunación con biológicos de Astrazeneca

Aunque la aplicación de segundas dosis de Sinovac se encuentra en pausa actualmente, en los cinco megacentros de la ciudad continúa la inmunización de adultos mayores de 70 años con la vacuna de Astrazeneca.



Hasta el momento, 7500 personas han accedido a este biológico en la ciudad y aún hay 14.000 dosis disponibles para ser aplicadas a esta población priorizada dentro del Plan Nacional de Vacunación.



En la ciudad, de acuerdo con la Secretaría de Salud, el porcentaje de rechazo para este biológico oscila entre el 75 % y 80 %.



Ante esto, el alcalde Jorge Iván Ospina advirtió que “esta situación es muy tensa porque ha bajado el número de personas de este grupo de edad que están asistiendo a los puestos de inmunización contra la covid-19 y se ha hecho una construcción negativa de la vacuna de Astrazeneca, cuando es una muy buena opción para adultos mayores”.



Y continuó: “esta concepción ha llevado a que unas cifras muy exitosas que traíamos de personas inmunizadas, se nos ha reducido, poniendo a esta población en vulnerabilidad, cuando si se pone el biológico se reduce entre un 97 % y 99 % la posibilidad de ingreso a una UCI”.



Cabe recordar que los megacentros de vacunación se encuentran habilitados en el estadio Pascual Guerrero, el coliseo María Isabel Urrutia, la ciudadela Nuevo Latir y los almacenes La 14 de Calima y Pasoancho. Se puede acudir sin cita previa, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Vacunan al personal de salud

En el megacentro del estadio olímpico Pascual Guerrero inició la vacunación del personal de salud independiente mayor de 55 años, el cual había tenido problemas para acceder a la inmunización debido a su régimen de aseguramiento y la dificultad para el contacto.



De acuerdo con la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, las personas que pueden acudir a estas jornadas de vacunación deben estar inscritas en las plataformas del Ministerio de Salud, como Pisis, y deben estar priorizados en el portal Mi Vacuna. Asimismo, deben ser residentes en Cali y trabajar en la ciudad.



Para el médico laboral Jairo González, quien recibió la primera dosis del biológico desarrollado por Pfizer/BioNTech, el proceso de vacunación llegó enhorabuena para esta población.



“Se destacó la priorización por edad, incluyendo al personal médico y asistencial independiente, que no veíamos cercana esta oportunidad”, dijo el médico.



De igual forma, hoy se habilitará otro megacentro para aplicar la vacuna al talento humano en salud mayor de 45 años que trabaje de forma independiente.



A los mayores de 45 años también se les aplicará la vacuna en el estadio olímpico Pascual Guerrero.