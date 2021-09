¿Por qué no se han distribuido las vacunas Moderna que llegaron al país este domingo?

Dos días después de haber llegado al país un lote con 689.220 dosis de la vacuna de Moderna contra el covid-19, estos biológicos no han sido distribuidos porque aún no cuentan con los certificados de calidad correspondientes.



De acuerdo con lo explicado por Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención, las autoridades sanitarias del país están a la espera de la farmacéutica entregue la documentación de estas dosis para que estas sean admitidas por el Ministerio de Salud.



"Todo lote debe cumplir con unos certificados de calidad para poder ingresarlos a los inventarios del Ministerio y así comenzar el proceso de distribución", manifestó Bermont.



Le puede interesar: 689.220 dosis de vacuna anticovid de Moderna llegaron a Colombia este domingo



Según informó, una vez lleguen los certificados el Ministerio podrá comenzar con el proceso de distribución a todo el territorio nacional. "En el caso de este lote estamos a la espera de estos certificados de calidad de parte de la farmacéutica que podría demorarse de dos a tres días", precisó.



Cabe recordar que estas vacunas se destinarán para completar los esquemas de las personas que recibieron la primera dosis del biológico de Moderna en meses pasados, y que no han podido recibir la segunda aplicación a raíz de los retrasos que se presentaron en la llegada de los nuevos lotes.

Las 689 mil dosis de Moderna que llegaron el domingo a Colombia serán distribuidas para su aplicación en los próximos días, una vez cuenten con los certificados de calidad correspondientes, aseguró el Ministerio de Salud. pic.twitter.com/NdJuhwxExt — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) September 21, 2021