Por proyecto piloto, pruebas caseras de VIH estarán disponibles por primera vez Colombia

Las pruebas auto test de VIH, uno de los métodos más avanzados para la detección de esta enfermedad de transmisión sexual, estarán disponibles por primera vez Colombia gracias a un proyecto piloto del gobierno nacional con apoyo internacional.



El autotest es una prueba de tamizaje para VIH sencilla, voluntaria, sin costo y confidencial que permite que las personas utilicen dos gotas de sangre extraídas mediante un pinchazo en la yema del dedo, para conocer el estado de salud en privado. Los resultados se podrán conocer en 15 minutos como máximo y no requiere de prescripción médica.



Se trata de un proyecto piloto de 14.000 pruebas que serán distribuidas en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Pereira Dosquebradas, en donde los ciudadanos podrán acceder a través de la aplicación Te Cuidamos.



En el caso de un resultado positivo de Autotest de VIH y, tras la confirmación del diagnóstico por un servicio de salud, la personas debe recibir atención y acceder al tratamiento.



El proyecto es llevado a cabo por la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial y es financiado por El Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, en el marco de la campaña de educación 'Hey, Her, esto es contigo!.



De acuerdo con el especialista Carlos González, coordinador técnico del proyecto de respuesta de VIH en Colombia, el auto test de VIH es confiable con resultados equiparables a las pruebas realizadas por terceros, pero existe un periodo llamado ventana inmunológica en el cual es posible que aún no se pueda detectar la presencia del virus y la prueba resulte negativa. Por eso, recomiendo que si la personas cree que estuvo en riesgo de infectarse en el último mes, considere posponer la realización del Autotest hasta pasados 30 días.



Por ahora, las pruebas caseras no estarán disponibles para la venta libre, pero se espera que el Ministerio de Salud próximamente defina cómo será distribución en el sistema de salud y en las farmacias.