En las últimas horas ha generado polémica el anuncio de la Presidencia de la República sobre la eliminación de algunos de sus cargos y consejerías en medio de la política de austeridad, entre ellos el de un mayordomo.



Aunque el documento no revela muchos detalles sobre este cargo, este sí evidencia que el mayordomo habría estado adscrito al despacho de Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia.



Al respecto, Muñoz aseguró que el mayordomo no estaba vinculado a su dependencia, sino a la casa de huéspedes ilustres de Cartagena donde se hospedan invitados especiales de Colombia.



"Frente al tema mayordomo, la dirección del Dapre no tiene un mayordomo. La planta de Presidencia es global y estructurada. El despacho del director es global y comprende a personas que trabajan en áreas administrativas, como hato grande y casa de huéspedes ilustres de Cartagena", comentó Muñoz.



Sin embargo, a pesar de la aclaración de Muñoz, algunos congresistas y ciudadanos reaccionaron frente a este caso y exigieron se explique el porqué era necesario tener un mayordomo entre los empleados de la Presidencia.



Una de las voces que reaccionó a la polémica fue la representante Katherine Miranda, quien cuestionó que la Presidencia tuviera este cargo activo.



"Hablar de austeridad y brillar por corrupción. ¿Esta es la austeridad del gobierno de Iván Duque? ¿Quién cree que son, la realeza colombiana ¡INDIGNANTE!… ¿Mayordomo? ¿En serio?", escribió en Twitter.



"¿Cómo así que en el Departamento administrativo de la presidencia de la República hay un MAYORDOMO? ¿Dónde quedó lo del Gobierno más austero? Esto es una bofetada para los cientos de Colombianos que no tienen ni para comer tres veces al día. ¡Que vergüenza!", dijo la senadora Sandra Ramírez del partido Comunes.



También por Twitter, el senador Alexander López comentó que "¿Cómo se sienten al saber que con sus impuestos pagan un mayordomo para la casa de huéspedes ilustres de Cartagena?. Además, ¿cuáles serán los huéspedes ilustres? ¿En otrora el ñeñe fue uno de esos “ilustres” por financiar la campaña de Iván Duque?".



La presidencia eliminó 32 cargos pero creo 27 ... Sacó varios consejeros presidenciales como el de asuntos políticos y el de discapacidad pero creó un consejero de migración ... Llama la atención el MAYORDOMO del jefe de DAPRE Victor Muñoz. pic.twitter.com/YN5yT9OEUj — Juan Fraile (@JuanFraile) October 1, 2021

#UnaPiruetaEs que dentro del plan de austeridad de la Presidencia eliminen 30 cargos y nos enteremos así que dentro de esos cargos está el mayordomo de @Vicmunro, director del Dapre. ¿Para qué Víctor Muñoz necesita un mayordomo? ¿Hace cuánto el Gobierno paga un mayordomo? 😡 — #§ilicon Vally™👊 (@Jlmedina168) October 1, 2021



Cabe aclarar que el presidente Iván Duque anunció que la supresión de las consejerías de diferentes áreas le permitirá al Gobierno ahorrar cerca de $2.000 millones, que estaban siendo utilizados en gastos administrativos. Esta decisión hace parte de la búsqueda de recursos para solventar la crisis ocasionada por el covid-19.



Entre las consejerías que serán eliminadas están la Consejería Presidencial de Asuntos Políticos y Legislativos, la Consejería Presidencial para la Vicepresidencia y la Consejería de Asuntos Económicos. Finalmente terminan siendo 29 puestos que dejan de existir, sin embargo, se crearan otros 27.