'Más mujeres, más democracia', la estrategia que busca reducir la inequidad en la política

“Llevamos más de 30 años buscando la paridad y hoy todavía hay obstáculos y faltan reglamentaciones. Si bien reconocemos que existe un esfuerzo institucional para garantizar los derechos de las mujeres en el país, lo que se refleja en el desarrollo normativo es que la implementación de estas normas ha sido muy lenta, especialmente en lo que se refiere a la garantía de la paridad política”.



Estas fueron las palabras de Beatriz Quintero, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres, este jueves en el Congreso de la República, donde se lanzó la estrategia electoral ‘Más Mujeres, Más Democracia: Rumbo a la Paridad’.



Y es que en Colombia, a pesar de que las mujeres representan el 51,2 % de la población, tan solo el 20 % de ellas ocupan alguna curul en el Senado o la Cámara de Representante.



Por ello, esta estrategia y alianza multiactor entre la Mesa de Género de la Cooperación Internacional en Colombia, el Consejo Nacional Electoral, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República, el Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial para la Equidad y ONU Mujeres busca promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres en el contexto electoral con miras a los comicios del próximo año.

El evento contó con invitadas como Jezmi Barraza, presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, y Gheidy Gallo, consejera Presidencial para la Equidad de la mujer.



Además de invitados internacionales como el embajador de Noruega en Colombia, John Petter Opadhl; Erik Norman en representación de la Embajada de Suecia; Ricardo Hernández, embajador de Chile y la representante de ONU Mujeres en Colombia, Bibiana Aído Almagro.



Asimismo, distintos medios de comunicación hicieron presencia para unirse y firmar simbólicamente el compromiso.



A lo largo del lanzamiento, cada una de las representantes tuvo un espacio para compartir reflexiones y, en suma, hacer un compromiso para la construcción de espacios más equitativos en la esfera política colombiana.



“La participación política de la mujer es una realidad, hoy somos apenas el 20 %, lograr la paridad es un gran reto y lo hemos abrazado con mucha fortaleza. Las mujeres con determinación podemos lograr lo que nos propongamos, eso vamos a hacer”, expresó Barraza.



Por otro lado, Gheidy Gallo resaltó que en los Consejos Municipales de Juventud, que se celebrarán por primera vez en el país, un 50 % de las candidaturas son femeninas, “es decir que en la sangre de las nuevas generaciones tenemos ese chip de la paridad”.



A lo que agregó que el Gobierno Nacional ha trabajado por incentivar los espacios equitativos: “Quiero citar dos acciones, tenemos un Código Electoral más moderno, que le apuesta a las listas paritarias. En este momento la Corte se encuentra en examen de constitucionalidad de esta importante norma. Y, bajo el liderazgo de la Vicepresidenta de la República, hemos implementado una Escuela Nacional de Formación política”.



Respecto a la Comunidad Internacional, Bibiana Aído, contó que, de no aplicarse estrategias o de no hacerse un esfuerzo por la equidad, el mundo necesitaría 136 años para lograr la paridad global entre hombres y mujeres.



“Estamos a nueve años de la fecha marcada para alcanzar la Agenda de Desarrollo Sostenible (2030). Colombia tiene la generación de mujeres más preparada de toda su historia, representan el 57 % de quienes egresan de las universidades con estudios superiores. Este es un talento que simplemente no podemos despilfarrar”, añadió Aído, explicando por qué es necesaria la paridad en el país.



Bajo el mismo sentido, el embajador de Noruega, Petter afirmó que “sabemos que no hay paz, desarrollo o democracia sostenible si las mujeres no son protagonistas, si las brechas de género se mantienen. La igualdad de género es una prioridad global y más ahora que, con el impacto del Covid-19, se ampliaron las brecha”.



Entre otras cosas, ‘Más Mujeres, Más Democracia’ espera reunirse el próximo 13 de octubre con los movimientos y partidos políticos para preguntarles qué están haciendo por promover la paridad de género e invitarlos a ser parte de la iniciativa y que, de esta manera, el compromiso se vea reflejado en la conformación de unas listas más paritarias al Congreso.



De la misma manera, la estrategia estará andando en toda la fase preelectoral, hasta el cierre de listas el próximo 13 de diciembre; la etapa electoral, hasta el día de elección presidencial, y, como último, las primeras semanas de la posesión a los distintos cargos políticos.

Compromisos

”Me comprometo a seguir impulsando la paridad y a seguir avanzando en la agenda legislativa de la equidad y la participación política de la mujer”, dijo Jezmi Barraza, presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer.



”Coordinar con todas las entidades del Estado, para lograr una mayor participación de mujeres e institucionalizar nuestra Escuela de Formación Política”, este fue el compromiso de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.



“Seguiremos exigiéndole a los partidos políticos el compromiso con la paridad, son determinantes las candidaturas efectivas de las mujeres en sus listas, como condición para superar la desigualdad”, apuntó Beatriz Quintero, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres.