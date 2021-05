Pliego de peticiones de Comité de Paro costaría más de $81 billones

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Tras más de una semana de manifestaciones, el próximo lunes el Gobierno se reunirá con el Comité Nacional del Paro, con el fin de escuchar a la ciudadanía y buscar llegar a consensos para salir de la situación en la que se encuentra el país actualmente.



Fueron siete las peticiones que se incluyeron en el pliego del Comité del Paro. Este diario calculó que llevar a cabo tres de ellas tendría un costo fiscal aproximado de 81,5 billones de pesos, una cifra que es más de cinco veces el recaudo que buscaría el Ministerio de Hacienda con el nuevo articulado de la reforma tributaria ($14 billones).



En primera instancia, uno de los puntos que pide el Comité es que se establezca una renta básica de por lo menos un salario mínimo mensual ($908.526). Asumiendo que esta renta le llegaría a 6,2 millones de hogares en condición de pobreza, pues según cifras del Dane en Colombia hay 21,02 millones de personas en esa situación y el tamaño promedio de los hogares es de 3,1 personas, el costo fiscal mensual de esta medida sería de $6,1 billones, es decir, anualmente esta renta básica le costaría al país 73,93 billones de pesos.

De acuerdo con Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, esta medida no sería viable por el monto que se plantea, pues esta tendría un costo fiscal alto teniendo en cuenta la situación actual de las finanzas públicas.



“El Gobierno en la propuesta anterior había hablado de 80.000 pesos por persona en el hogar con un límite de 360.000 pesos. Yo creo que esa realidad aborda algo importante y es que nadie esté en Colombia por debajo de la línea de pobreza. Yo partiría de ese punto, un salario mínimo entraría en discusiones muy complejas”, explicó Romero.



Otra de las peticiones es la de establecer una matrícula cero para los estudiantes de educación superior. Asumiendo que la medida sea solo para los estudiantes en condición de pobreza, LR tomó las estimaciones que hizo el Ministerio de Hacienda en el proyecto de ley de solidaridad sostenible, en el que establecía el uso de 0,8 billones de pesos anuales para subsidiar matrículas de educación superior de estudiantes en situación de pobreza o de vulnerabilidad y para fomentar el empleo y la cultura.



Aunque esta medida ya estaba incluida en el proyecto de reforma, la representante universitaria y miembro del Comité del Paro, Jennifer Pedraza, explicó que ellos exigen que la matrícula cero sea de carácter universal. “Focalizar los subsidios para matrícula en los estratos 1 y 2 y algún porcentaje pequeño del estrato 3 es insuficiente”.



El comité también propuso establecer subsidios a las Mipymes. Teniendo en cuenta los costos del Paef, esta medida le costaría a la Nación aproximadamente 6,8 billones de pesos al año.



Otras propuestas del comité del paro son retirar el proyecto de ley 010 de salud y fortalecer la vacunación; no discriminación por género, diversidad sexual y étnica, y no privatizaciones y derogatoria del Decreto 1174, entre otras.

Las propuestas en común



Varios gremios e instituciones públicas y privadas han planteado puntos de partida para mitigar la coyuntura por la que atraviesa el país. Entre ellos se encuentran la Andi, la ACM, la ACP, Fenalcarbón, la Asociación Colombiana de Universidades y ProAntioquia, entre otras.



En términos generales, se propone que en primera instancia se asegure el derecho a la protesta social y a la protección de bienes públicos y privados. Además, se coincide en la necesidad de entrar en diálogo con las diversas fuerzas del país, así como poner la reactivación económica como prioridad.