Piden a Procuraduría investigar a Claudia López por declaraciones sobre cepa del covid

angela marcela alvarez

El director de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, radicó ante la Procuraduría General de la Nación este viernes una queja disciplinaria contra la alcaldesa Claudia López, por considerar que le mintió a la ciudadanía al decir que en Bogotá ya circula la cepa del covid-19 que se encontró en el Reino Unido.



Para Bustos, López por su falta de cuidado en la información y su desatención al contagio de la pandemia, generó pánico económico al mentir sobre la llegada al país del Covid-19 desde esa parte de Europa.



El director de la Red de Veeduría considera que pese a que sabía que estaba mintiendo, la alcaldesa insistió en su afirmación, por lo que tuvo que ser rectificada por el propio presidente de la República, Iván Duque, además del Instituto Colombiano de Salud.



Bustos incluso promovió esta semana una protesta por redes sociales a la alcaldesa López porque se fue de vacaciones fuera del país, por lo que realizó un serenata de bienvenida a la mandataria local.

Este viernes la alcaldesa Claudia López volvió a suscitar una gran controversia al asegurar que el gobierno no ha cumplido con el cronograma de vacunación contra el covid-19.



Afirmó que aunque inicialmente el Ministerio de Salud había dicho que la vacunación comenzaría para la mitad del mes de enero, ahora han dicho que será para mediados de febrero. Además, aseguró que el Ministerio no ha dicho cuántas dosis de la vacuna se entregarán inicialmente a la capital, ni tampoco ha entregado una fecha de llegada de un lote de vacunas para el coronavirus.



Tras las afirmaciones, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, hizo una dura crítica a la mandataria local afirmando que el gobierno no se ha comprometido nunca con una fecha de vacunación.



Ruiz le pidió también a López que no utilice cortinas de humo para evadir su responsabilidad sobre los contagios de coronavirus que se encuentran disparados en la ciudad.



“Alcaldesa deje de poner cortinas de humo a su responsabilidad sobre el contagio de Bogotá. El Ministerio no ha hecho más que apoyarla, nunca nos hemos comprometido en fechas de vacunas ni hemos cerrado opción de compra. Enfoquémonos en sacar a la ciudad de la crisis”, escribió el ministro de Salud.