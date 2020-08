Petro propone ajuste a la Constitución Política tras fallo de la CIDH que condena al Estado

Erika Mantilla

El senador Gustavo Petro propuso adelantar una reforma que ajuste la Constitución Política al Artículo 23 de la Convención Americana de DD. HH., tras el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró responsable al Estado Colombiano de su destitución cuando fue alcalde de Bogotá.



El pronunciamiento se dio este miércoles, cuando el excandidato a la Presidencia de la Colombia Humana estaba acompañado de los abogados que llevaron el proceso.



En una rueda de prensa virtual, hizo una invitación al presidente Iván Duque y al dignatario del Congreso, Arturo Char, para que se haga una enmienda a la carta política para eliminar las contradicciones que con el fallo quedaron evidentes en relación a la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que Colombia es suscriptora.



Petro manifestó que el fallo deja muy claro que ningún organismo administrativo, como la Procuraduría, está facultado para destituir alcaldes, gobernadores o incluso senadores de la República.



“Los órganos administrativos, léase Procuraduría, Contraloría y otros similares, no le pueden quitar derechos políticos a los funcionarios y servidores públicos de elección popular”, aseveró.



También insistió en que “los funcionarios de elección popular no pueden ser destituidos por órdenes administrativas, ni sus derechos políticos pueden ser vulnerados y esto tiene que ver con los congresistas en ejercicio, que no pueden ser destituidos o suspendidos simplemente por decisiones administrativas de la Procuraduría o de órganos similares”.



Respecto al entonces procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, hoy embajador de Colombia en la Organización de Estados Americano, OEA, y quien determinó que el alcalde Petro incurrió en fallas gravísimas tras haber modificado el esquema de recolección de basuras en la capital del país, pidió que renuncie al cargo.



La sentencia de la Corte Interamericana establece que por esta determinación, el Estado Colombiano deberá indemnizar a Gustavo Petro con 28.000 dólares.

Lea además: Andrés Pastrana considera "una equivocación" ternar a Margarita Cabello a la Procuraduría