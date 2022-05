Pastrana y algunos candidatos presidenciales testificaron en audiencia contra el Registrador 

Todas las inquietudes que se han venido ventilando desde el pasado 13 marzo sobre las posibles irregularidades en el conteo de los votos al Congreso, quedaron planteadas este miércoles en una audiencia convocada por el Tribunal Administrativa de Cundinamarca.



Esto, como parte del estudio que adelanta una acción popular que busca que el registrador nacional, Alexander Vega, sea apartado del proceso electoral y se nombre un registrador 'ad hoc' para ese fin.



En la audiencia fueron escuchados, entre otros, el expresidente Andrés Pastrana; los candidatos presidenciales Íngrid Betancourt, Enrique Gómez Martínez y John Milton Rodríguez; el presidente del Senado, Juan Diego Gómez; el representante de la iniciativa ciudadana Colombia Transparente, Sergio Alzate, y Hernán Agustín Araya, representante en Colombia de Indra, firma que desarrolló uno de los software utilizados en el proceso electoral.



El expresidente Álvaro Uribe y el candidato presidencial Sergio Fajardo, cuyo testimonio había sido solicitado por el demandante Germán Calderón España, no pudieron asistir a la audiencia.



El expresidente Pastrana, primero en intervenir, reiteró los señalamientos que ha hecho sobre una presunta reunión que habría tenido en 2019 el registrador Alexander Vega con directivos de Indra, en la que también habrían participado el actual gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.



Lea aquí: CNE lanza herramienta para conocer el número de vallas de cada candidato en tiempo real



También, sobre otra que se habría registrado este año entre el candidato presidencial Gustavo Petro y directivos de la firma Indra.



Sin embargo, ante una pregunta de Daniel Enrique Mora, abogado del registrador Vega, Pastrana reconoció que no le consta que haya ocurrido la primera reunión y aseguró que por eso le ha pedido al registrador Vega que confirme si existió o no.



Sobre la segunda, aseguró que fue una reunión pública, aunque representantes de la firma Indra han negado que haya ocurrido y han dicho que fue un foro con algunas de las empresas más importantes de España, en el que coincidieron con Petro.



Los candidatos Betancourt, Gómez y Rodríguez reiteraron la falta de confianza que tienen en el proceso electoral y señalaron que, sin una explicación que les pareciera satisfactoria, aparecieron votos que no habían sido reportados en el preconteo.



“Poco a poco y sin explicación se le fue informando a la opinión pública sobre la aparición de votos, primero 500.000, luego un millón, llegando hasta un millón y medio de votos, sin que se explicara cómo se encontraron, de dónde salieron, a quién se le computaron y así resultamos con una situación inexplicable”, aseguró Betancourt.



En la audiencia también intervino Sergio Alzate, representante de la iniciativa ciudadana Colombia Transparente, quien presentó los resultados de un informe hecho por su organización en el que se evaluaron las inconsistencias encontradas en los formularios E-14 y los resultados del preconteo. Ese informe es sobre el cual ha basado el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, sus críticas al proceso adelantado por la Registraduría.



"Son 71 mil mesas reclamadas para el Senado en 1.088 reclamaciones. No puede haber garantías para la próxima elección si tenemos 71 mil mesas con irregularidades", dijo Alzate.



Le puede interesar: Rodolfo Hernández dice que donaría su sueldo si llega a ser presidente



Y agregó: "Hubo una afectación de la verdad electoral y de las cifras para todos los partidos y para todos los candidatos, no hay certeza, la seguridad de la información no contiene credibilidad”.



El abogado de la defensa, sin embargo, puso en evidencia que Alzate fue candidato al Senado en las pasadas elecciones por el Movimiento Justa Libres y su organización tiene, desde su perspectiva, poca experiencia en este tipo de auditorías.



Por su parte, el representante de Indra, Hernán Agustín Araya, señaló que la empresa no tiene ninguna participación directa en el conteo de votos ni en los escrutinios locales o departamentales. Solo desarrolló el software que consolida los resultados, una vez son recibidos.



“Jamás se ha hablado de que Indra pueda alterar un resultado de un proceso electoral. Nuestros procesos son aritméticos y procesos profesionales que realizamos de la mejor manera para poder seguir trabajando en el mercado en el cual somos especialistas", dijo Araya.



En unos días, el Tribunal deberá determinar si suspende o no al registrador Vega.