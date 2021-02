Pastor de iglesia que auguró nueva venida de Jesús se habría fugado con dinero de feligreses

Erika Mantilla

Los feligreses de la Iglesia Berea, en Atlántico, denunciaron este lunes que el pastor que organizó una serie de eventos con los que supuestamente preparaba a la comunidad para la segunda venida de Jesús, se habría fugado con el dinero que recolectó en las últimas jornadas.



Afirmaron que Gabriel Alberto Ferrer los conminó para que vendieran sus pertenencias y posesiones materiales porque "para donde iban, no lo necesitaban", y que una vez dispuso de esos recursos, el líder religioso desapareció.



Estas mismas personas ayunaron durante varios días a la espera de que ocurriera "el rapto por parte del Señor" para darles una vida eterna, hecho que generó controversia y llamó la atención de las autoridades regionales.



Uno de los denunciantes está casado con una de las mujeres que participó de la actividad y aseguró que ella, a sus espaldas, vendió todas las pertenencias de la familia y entregó a Ferrer lo que recaudó.



"Yo no estaba aquí. Cuando regreso me encuentro que mi mujer vendió todo porque iba a ser raptada por el Señor, cosa que no ocurrió. Ahora estamos en la ruina, en la quiebra, sin nada. Estamos en la calle", relató el hombre natural del corregimiento de Isabel López, jurisdicción de Sabanalarga.



"La verdad es que el pastor Gabriel nos engañó. Nos hizo vender todo porque nos íbamos a ir con el Señor, pero eso nunca pasó y ahora hemos quedado en la calle", confirmó otra de las mujeres que hace parte de la congregación.



Así como estas dos personas, varios familiares de los feligreses que vendieron sus pertenencias, han llegado hasta la casa del pastor en Barranquilla para que les devuelva el dinero, pero ahora él no aparece. Todo indicaría que se fugó con el dinero que ellos entregaron.



"El pastor de la iglesia no aparece. Su contacto con los feligreses era de manera virtual y por eso no se tiene conocimiento de su paradero", explicó el alcalde de Sabanalarga, Jorge Luis Manotas.

