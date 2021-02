Estudian sanciones a ocupantes de camioneta convertida en 'piscina móvil'

Álvaro José Carvajal Vidarte

Las autoridades estudian qué sanciones tendrían el propietario y los ocupantes de la camioneta convertida en una 'piscina móvil' y que rodó el pasado fin de semana por las calles del sur de Cali.



El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Alberto Rojas, confirmó este lunes que los hechos se registraron en el barrio El Caney.



"Hemos hecho la gestión con la Secretaría de Movilidad. La información del propietario del vehículo ha sido entregada a un inspector de Policía para que adelante la citación correspondiente y que dé explicaciones con relación a por qué se adelantan esta clase de comportamientos", indicó Rojas en Blu Radio.



Entre las sanciones que podrían recibir están las contempladas en el Código de Policía, por desobedecer las medidas de bioseguridad y de aglomeraciones, y las mencionadas en el Código de Tránsito, con respecto a la prohibición del transporte de personas en los platones de los automotores.



Cabe aclarar que transportar personas o cosas que disminuyan la visibilidad e incomoden la conducción acarrea una sanción de $110.400.

"Ofrezco disculpas"

Luego de la polémica generada en redes sociales por el video, uno de los implicados habló con medios este lunes.



Se trata de un joven de 17 años de edad y quien asegura ser quien planeó el 'jacuzzi móvil', como parte de un video para su cuenta de Instagram.



"Era una reunión entre mis compañeros, una idea que se me ocurrió para subir un video a mis redes sociales. Yo subo videos para Instagram", se justificó el joven en entrevista con la emisora radial, y aseguró que venía planeando el video desde hace "dos meses".

Sobre los participantes, aseguró que todos eran conocidos que se reúnen usualmente, por lo que no consideraron que hubiese un gran riesgo de contagio de covid-19.



"Éramos seis amigos, no teníamos la intención de ofender a nadie. Ofrezco mis disculpas a cualquier persona que se pueda ofender por mis actos", agregó.



Indicó que no es cierto que estuvieran consumiendo bebidas alcohólicas en el vehículo, ni que lo hubiesen hecho antes de abordarlo.



"La gente dice de todo, pero lo cierto es que no íbamos consumiendo bebidas alcohólicas, ni sustancias alucinógenas, ni íbamos hacia Pance. Estábamos aquí mismo en el sector", aseveró.