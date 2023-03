"Parece chiste, pero es real": entregan libreta militar a un joven con la foto de Cristiano Ronaldo

En las últimas horas se registró un insólito caso de un joven colombiano que sacó su libreta militar a la cual le pusieron una foto de la estrella mundial del fútbol Cristiano Ronaldo, un malentendido que se hizo viral en cuestión de minutos.



"Bien costoso que es tramitar la Libreta militar para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo. Pregunto y me dicen que no saben que hicieron mis fotos, que debo llevarlas presencialmente otra vez ¿Por qué juegan con el tiempo de la gente?", escribió el joven en sus redes sociales, junto con la imagen de la libreta donde se ve la foto del jugador.



De acuerdo con la denuncia de David Godoy, el trámite lo realizó el pasado mes de diciembre en una campaña del Ejército Nacional, para sacar la libreta militar con descuentos.



"Eso fue un suplicio porque el distrito militar en Fusagasugá es terrible, no hay canales de comunicación y toda la atención se hace físicamente y eso queda a las afueras, todo es presencial y durante el proceso entrega uno papeles y después le dicen que está mal”, manifestó notoriamente molesto.



Godoy relató que hizo el trámite de manera virtual porque el formato físico tenía un costo mucho más alto, algo que no estaba dispuesto a pagar.



Al momento de revisar y descargar desde su computador la libreta militar, se dio cuenta que tenía una foto de Cristiano Ronaldo.



"Lo primero que vi fue la foto de Cristiano Ronaldo, no mi foto, no la foto que yo me mandé a tomar y que guardé en un CD y entregué en una carpeta junto a mis documentos. De lo absurdo que era me dio risa, pero luego me dio mucho mal genio", añadió.



Horas después de denunciar que el Ejército Nacional no le contestaba en los canales de atención para solucionar el error, dijo: "Ya se comunicó conmigo el Mayor del Distrito militar, solo gracias a la presión de las redes porque antes no me había contestado los mensajes. Me va a cambiar la foto, pero asegura que la culpa es mía. En fin, no asumen nada", escribió el joven en su cuenta de Twitter.

¿Qué respondió el Ejército?

Este jueves, el Comando de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército emitió un comunicado en el que aseguran que no cometieron el error, sino que fue el joven cuando subió los documentos.



“En atención a la información publicada por el ciudadano (David Felipe Godoy Vidal) en redes sociales, se llevó a cabo la verificación del trámite efectuado en el sistema, donde registra que el 5 de febrero del 2016 a través del usuario y contraseña asignado, se hizo el cargue de diferentes fotografías, un total de siete (7), que no corresponden a las del ciudadano”, aclaró el Ejército en un comunicado.



Por otro lado, indicó que luego de conocer la situación se contactó con el joven "para que se resuelva su situación; puesto que, en principio, a través del usuario asignado no se debió adjuntar fotografías que no cumplieran con los requisitos previamente señalados en el proceso de la expedición de la Tarjeta Militar".



Por último, dijeron que efectuarán una revisión de los procedimientos efectuados en el trámite para saber si se trató de una conducta individual por parte del usuario, "que pudiese generar responsabilidad penal previa valoración de la autoridad competente".



"Así mismo se revisará, si existió algún tipo de omisión en el trámite y/o

controles por parte de algún servidor público dentro del proceso de la

expedición de la Tarjeta Militar digital", concluyó el comunicado.