Opinión: Farc debe pasar de las palabras a los hechos

Andrés Camilo Osorio

La carta y declaraciones de Rodrigo Londoño y demás miembros del antiguo secretariado de las Farc pidiendo perdón a las víctimas del secuestro cumplen con lo que muchos colombianos esperamos. No obstante, suenan vacías.



Y es porque faltan hechos que demuestren su real arrepentimiento por el inmenso dolor que ocasionaron en miles de hogares. Dicen que entregaron las armas confiando en las garantías del Estado y en la aceptación de la sociedad. Es cierto, pero en las VII y VIII conferencias de las Farc incluyeron el secuestro como estrategia de presión política, para el debilitamiento del Estado y de la “burguesía”, llamados “enemigos” por esa organización. Y automáticamente después de firmar el Acuerdo de Paz pasaron a ser parte de ese Estado y ahora pretenden que los que una vez trataron como “enemigos” los vean como amigos.

No es sencillo de asimilar. Si ellos, como lo aseguran, estuvieran “avergonzados” y “se odiaran” por todo lo que hicieron, no tendrían la soberbia para denominar Farc a su partido político. Podemos suponer que lo hacen porque siguen reivindicando su ideología revolucionaria. Es como si las AUC, tras llegar a un acuerdo con el Estado, decidieran conformar un partido político con esas mismas siglas. Es una agresión muy fuerte, así nos sentimos cada vez que escuchamos “la Farc”.



El secuestro es uno de los delitos más atroces en contra de la humanidad, afecta la dignidad, la libertad individual, la víctima queda en un estado de indefensión absoluta, sometida a la voluntad del secuestrador y en una convivencia diaria con la muerte. No acaba solo con la vida del secuestrado sino de toda su familia y amigos. A mi padre ese dolor lo mató en cinco meses, a mi hermano y a sus colegas los asesinaron después de cinco años de infrahumano cautiverio y a todos los demás nos cambió la vida para siempre. A diario me pregunto qué hicimos para merecer semejante tortura? El único delito de mi hermano fue haber creído en la democracia colombiana, con el fin, según él, de ayudar a construir patria.



Le aposté al proceso de paz y sigo creyendo en él, pues, como lo aseguro monseñor Luis Augusto Castro: “La paz se puede ir arreglando, la guerra deja tantos muertos que no tiene arreglo”. Así que invito a los miembros de la Farc a pasar de los bonitos discursos y cartas a los hechos. En primer lugar, antes de ser parte Estado deben esperar las sentencias de la JEP y cumplir las condenas, porque, según lo estable la Corte Penal Internacional, “las penas de los crímenes más graves conllevan restricciones de libertades y derechos, y depende de la implementación de un sistema riguroso de verificación, y de si su operatividad con actividades que no forman parte de la sanción, como participación en asuntos políticos, no frustren el objeto y fin de la pena”.



En segundo lugar, los invito a ser más creativos en el nombre para su partido político. De otra manera, es difícil en creer en su arrepentimiento por el secuestro y el reclutamiento de menores como estrategias de su lucha armada contra el Estado.



*Hermana de Francisco Giraldo