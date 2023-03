ONU Colombia recibió 12 denuncias por el asesinatos de líderes sociales en enero 

A pesar de que el Gobierno Nacional está buscando negociar la paz con varios actores armados y hay un cese al fuego bilateral de por medio, el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos sigue siendo una dura realidad que golpea al país.



La oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia publicó este martes un informe en el que aseguró que recibió 12 denuncias de asesinatos de líderes sociales durante enero de 2023, de las que once están en proceso de verificación y una fue declarada no concluyente, porque la entidad no logró verificarla.



Le puede interesar: Video: El día que Alejandro Gaviria predijo que el Gobierno Petro "se desbarataba" en seis meses



“La Oficina considera como casos verificados aquellos donde exista el carácter de defensor o defensora de la persona, de acuerdo con la definición de la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, y cuando una de las hipótesis de su homicidio esté vinculada a su actividad como defensor o defensora”, aclara el informe.



Los casos denunciados se habrían presentado en los departamentos de Antioquia, Putumayo, Caquetá, Córdoba, Nariño, Putumayo, Santander, Sucre, Valle del Cauca y Cauca. Este último fue el más afectado, ya que reportó tres asesinatos, que ocurrieron en los municipios de Páez, Santander de Quilichao y Rosas. En los otros territorios se registró solo de a una denuncia.



De acuerdo con la información que compartió Naciones Unidas, nueve de las víctimas fueron hombres y tres mujeres. La mayoría eran representantes de comunidades indígenas, campesinos y miembros de Juntas de Acción Comunal en sus territorios.



Aunque el número de líderes sociales asesinados en enero fue alto, hubo una disminución de dos casos reportados en comparación con los que se registraron en enero de 2022, cuando llegaron a la Oficina de la ONU 14 denuncias.