Jhon Edward Montenegro Jimenez

Once obreros siguen atrapados en mina de Caldas inundada por el río Cauca

En la vereda El Bosque de Neira, Caldas, continúan las labores para rescatar a once obreros atrapados en una mina de oro ubicada a orillas del río Cauca.



Jhon Jairo Castaño, secretario de Gobierno de Caldas, le dijo al diario La Patria que en la madrugada de este jueves las autoridades lograron llegar al nivel de la mina, a 17 metros de profundidad.



Sin embargo, en la mañana hubo una filtración de agua, lo cual retrasó nuevamente los avances.



Una inundación provocó la emergencia que tiene atrapados a los mineros desde el pasado 26 de marzo.



Con la ayuda de motobombas y retroexcavadoras, las autoridades han sacado agua y tierra de la mina en un intento por dar con los once trabajadores atrapados.



Las lluvias de los últimos días han dificultado las labores de rescate e imposibilitado que buzos se sumerjan para buscar a los obreros.



"No vamos a desfallecer. Seguiremos en la búsqueda para dar con estas personas desaparecidas", señaló Castaño.



El funcionario explicó que para continuar con el proceso de rescate tendrán que tapar la filtración, "para que los socorristas que van a ingresar a la mina no corran riesgo".



En 2015, sucedió una tragedia similar en El Playón, Riosucio, Caldas, cuando 15 mineros murieron tras una inundación provocada por el río Cauca.