Nuevo balance: alrededor de 100 familias damnificadas por incendio en Guapi, Cauca

Al menos 100 familias quedaron damnificadas por el voraz incendio que se registró el sábado en Guapi, Cauca, según informó la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo.



Aunque el balance preliminar indicaba que alrededor de 70 familias resultaron afectadas, este lunes se conoció que el número de familias que quedaron sin techo por la conflagración asciende a 100.



Además de reducir a cenizas 85 viviendas, este incendio también dejó dos personas muertas. El alcalde de Guapi, Plutarco Marino Grueso, le confirmó a El País que las víctimas son una madre y su hija, una menor que tenía entre 2 y 3 años de edad.



Sobre la emergencia se conoció que ocurrió en un sector conocido como Puerto Cali, ubicado entre el río Guapi y la quebrada El Barro, a pocos minutos del centro del municipio.



Según se indicó, las llamas iniciaron sobre las 11:00 p.m. en una casa y se propagaron a otras viviendas de la zona. Solo hasta las 4:00 a.m. del domingo, el incendio fue controlado.



Al respecto, el Alcalde de Guapi señaló que fue difícil controlar esta emergencia por la falta de material humano y técnico para hacerlo. Líderes de la zona coincidieron en que la tragedia pudo evitarse, pero los organismos de socorro no tenían los recursos para atender una conflagración de esta magnitud.



Wisner Cortés Mina, jefe de la oficina departamental de Gestión del Riesgo, espera que la ayuda para las personas damnificadas llegue este lunes al municipio de Guapi. Se entregarán kits de alimentos, aseo y cocina.