Nuevas protestas de conductores de plataformas digitales se llevaron a cabo en Bogotá

El malestar que generó en días pasados las declaraciones del ministro de Transporte con relación al proyecto de ley que prohibiría el uso de aplicaciones tecnológicas que presten servicios de transporte, siguen generando protestas en Bogotá.



En la tarde de hoy sábado 4 de febrero, alrededor de 30 conductores de estas aplicaciones e concentraron en inmediaciones del estadio el Campín, e iniciaron su recorrido pasadas las 2:00 de la tarde hasta el aeropuerto internacional El Dorado, rechazando la presunta prohibición de este servicio en la capital.



El pasado 2 de febrero el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y los representantes de las plataformas de movilidad, acordaron que el proyecto de Ley de Régimen Sancionatorio de Transporte solo se presentará al Congreso de la República cuando haya un consenso con todos los actores.



“Esta es una reunión en la que abrimos las puertas al diálogo, es una primera sesión y mientras acá no tengamos un acuerdo no vamos a radicar ningún proyecto en el Congreso, que les quede la tranquilidad, no hay orden de ninguna clase de prohibir nada”, resaltó el ministro.



Para ello, se propuso realizar varias audiencias públicas en diversas regiones del país para tratar el tema, donde se vinculará a los ministerios de Trabajo y de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, para discutir la necesaria reglamentación de las plataformas de movilidad.