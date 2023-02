¿Por fin? Obras en el puente de Juanchito terminarían este año, según la Gobernadora

La Gobernación del Valle anunció que la doble calzada del puente de Juanchito que comunica a Cali con Candelaria será terminada este 2023. Sin embargo, habitantes del sector y usuarios de la vía aseguran que ya están cansados de escuchar lo mismo en ocho años que lleva de retraso la obra.



Habitantes y transportadores exigen que la Gobernación del Valle les comunique fechas claras de cuando sería terminada la obra. "Nosotros no sabemos cuáles son los avances que anuncian. Lleva ocho años la obra y cada año nos dicen que está el 90%, afirmó Carlos Valencia, director del Comité Cívico y empresarial de la vía Cali - Candelaria, en diálogo con Blu Radio.



Por su parte, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, asegura que la doble calzada de la vía Cali - Candelaria ya está casi lista pero que se están superando unos inconvenientes con uno de los premios, razón por la cual, explica, no se ha terminado el último tramo. "La doble calzada Cali - Candelaria ya está casi lista. Estamos superando unos inconvenientes con el premio llamado 'La Cilantrera', que no ha permitido terminar el último tramo. Una vez superada esta situación, estaremos entregando completamente terminada la obra a los vallecaucano", escribió en su cuenta de Twitter.



Marco Aurelio Forero, director de la Interventoría de la Universidad del Quindío explicó que ya hay avances en la obra y que todos los problemas que se tuvieron por escasez de materiales ya fueron superados: "El contratista está solicitando permiso para poder trabajar en horario extendido, para poder cumplir con todo lo que se tiene pactado", aseguró.



La ciudadanía espera que no sea una promesa más de las muchas que ya hicieron en casi una década desde el inicio de la obra. "Le creo a la señora gobernadora. Siempre le ha dado la cara al proyecto a pesar de las dificultades y nunca se ha escondido", escribió un usuario en redes.