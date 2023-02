Habilitan paso de vehículos de carga pesada por la vía Dagua - Loboguerrero

Los trabajos de reparación del corredor vial que conduce a Buenaventura por el municipio de Dagua avanzan a buen paso. Este miércoles se habilitó el tránsito de camiones de carga pesada (hasta de tres ejes) por el sector, lo que facilita las actividades de comercio hacia el puerto de Buenaventura.



Sin embargo, la circulación de vehículos seguirá por un solo carril mientras se recupera toda la calzada, que según la proyecciones del Instituto Nacional de Vías, Invías, se podrá cumplir en unos seis meses.



Como se recordará, a finales del mes de octubre del 2022 se presentó un enorme hundimiento de la vía a la altura del kilómetro 59, antes de llegar a Dagua por el corredor que de Cali conduce a Loboguerrero.



Lea además: Taxista intimidó con un machete a conductor de vehículo particular en el sur de Cali



Por el momento el Invías trabaja en la estabilización del terreno y obras complementarias, entre ellas la construcción de un muro de contención cimentado sobre pilotes que ayudarán a garantizar la estabilidad de la carretera.



El ingeniero Christian Chaparro, interventor de las obras que desarrolla el Instituto, explicó que las obras tardarán varios meses, dada la magnitud del hundimiento de la calzada.



“Trabajamos en diferentes fases para evitar una mayor afectación de la movilidad en el sector por el talud que se registró en la zona debido a la oleada invernal en el último trimestre del año. Vamos a continuar adelantando obras de protección y de estabilización definitiva de la calzada”, explicó.



El ingeniero Chaparro agregó que por el momento ya se habilitó un carril para que circulen camiones pesados, hasta de tres ejes y reiteró que los trabajos están avanzando conforme al cronograma, pues la idea es entregar en agosto el corredor completamente habilitado.



Lea aquí: Roberto Ortiz denuncia presión a concejales de Cali para aprobar recursos del MÍO



Por su parte, la alcaldesa de Dagua, Ana María Sanclemente, dijo que hasta la fecha el Invías ha hecho una inversión de más de $2.000 millones.



“Las obras de recuperación de este corredor vial iniciaron el pasado 8 de noviembre. Esta vía es una de las más importantes de la región, pues por ella no solo se transporta mercancía del y hacia el puerto de Buenaventura, sino que es paso por donde los turistas visitan los sitios de veraneo que tenemos en la localidad y que son fuente e impulso de la economía de nuestro municipio”, expresó la mandataria local, quien recordó que a finales del año pasado el comercio de la zona se vio desestimulado debido al difícil paso de los vehículos por esa vía.



Entre tanto, José Fernando Amezquita, director de la Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI, Capítulo Suroccidente, explicó que pese a que Invías, desde propio momento inició las obras de recuperación, este es un terreno bastante complicado y por su geología, difícil de trabajar. De ahí que el plazo de entrega esté previsto para seis meses.



“Cabe resaltar que pese a que se han presentado algunos bloqueos sobre la vía que han causado traumatismos en la obra, el cronograma se ha cumplido y actualmente ya se realizó un ajuste en el recorrido del río y una perfilación del talud y hoy las condiciones del terreno dan la garantía de que las obras se terminarán de ejecutar sin ningún inconveniente”, explicó el Director de la CCI.



Freddy Asprilla, coordinador regional de Colfecar en Buenaventura, dijo que desde noviembre cuando se habilitó el carril, el tránsito ha estado ha estado habilitado las 24 horas con pare y siga. Sin embargo, esto causa pequeños trancones que pueden tardar entre 20 y 30 minutos,

dependiendo de la afluencia que se esté presentando en esos momentos.



“Como gremio transportador hacemos un llamado para que los trabajos se agilicen, pues una sola vía habilitada no es suficiente y retrasa los tiempos de entrega de las mercancías”, puntualizó, Asprilla.