Taxista intimidó con un machete a conductor de vehículo particular en el sur de Cali

Un hecho intolerancia se presentó en la mañana de este miércoles 1 de febrero en el sur de Cali, cuando un taxista cruzó y sacó machete a un conductor de un vehículo particular.



Este hecho, registrado en el barrio Meléndez de la capital vallecaucana, se da, al parecer, porque el conductor del vehículo particular al tomar una curva rayó el taxi.



Lea además: "Sería ponerle una lápida a Emcali": concejales, en desacuerdo con solicitud millonaria de Ospina



Ante esta situación, el taxista decide perseguirlo para que le respondiera por el daño causado a su vehículo y es cuando se presenta el cruce y posteriormente, la intimidación con el machete. Así se ve en el video publicado en redes sociales.

¡Otra intolerancia en Cali! En video quedó registrado el momento en el que un taxista, en medio de una discusión, saca un machete en plena vía pública al sur de la ciudad.



Video: Tomado de redes. pic.twitter.com/XAOEms1MCP — El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 1, 2023



No obstante, otras versiones señalan que el conductor del vehículo particular ya estaba girando en Meléndez, cuando el taxista sacó mucho el vehículo y generó el rayón en su propio automóvil.



Le puede interesar: Roberto Ortiz denuncia presión a concejales de Cali para aprobar recursos del MÍO



Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho de intolerancia registrado en el sur de Cali.