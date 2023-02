Roberto Ortiz denuncia presión a concejales de Cali para aprobar recursos del MÍO

Roberto Ortiz Urueña, concejal de Santiago de Cali, manifestó este miércoles, que desde la Administración Municipal se estaría generando presión a los Concejales para que aprueben el proyecto de acuerdo 180, con el que se busca destinar recursos por 1.3 billones de pesos para apalancar la operación del MÍO.



"El presidente de Metrocali dice en medios de comunicación que si de aquí al 10 de febrero no hay recursos para esa operación, el MÍO se acaba, mientras que el Alcalde dice que no, que el MÍO sigue”, señaló Ortiz.



Le puede interesar: "No es capricho de Ospina": Gerente de Emcali defendió pedido de recursos de la Alcaldía



Así las cosas, el concejal subrayó que su voto sigue siendo negativo para este proyecto, ya que no hay un plan de inversiones para este dinero.



“Mi posición sigue siendo la misma, mi voto es negativo al proyecto de acuerdo 180, por considerar que no hay desde Metrocali, ni la Alcaldía un plan de inversiones para los 1.3 billones de pesos que se estarían liberando para el MÍO”, aseveró Ortiz Urueña.



Según el Concejal, otro rumor que ronda es la liquidación de Metrocali para crear una empresa gestora nueva. “Me genera zozobra que vamos a aprobar un proyecto (180) que destina 1.3 billones de pesos a la operación del MÍO, sin un plan de inversiones claro”, concluyó.