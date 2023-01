"No es capricho de Ospina": Gerente de Emcali defendió pedido de recursos de la Alcaldía

Fulvio Leonardo Soto, gerente de Emcali, se refirió este martes a la denuncia de la exconcejal Diana Rojas, que por medio de su cuenta de Twitter señaló que el alcalde Jorge Iván Ospina le había pedido a la entidad una millonaria cantidad de excedentes financieros.



"ALERTA @JorgeIvanOspina le pide a @EMCALIoficial transferirle $197.000 millones de excedentes financieros desde 2013 sin decir en qué los invertirá. La Junta Directiva no debe permitirlo", escribió Rojas.





En respuesta a esto, Soto aseguró que este es un recurso necesario para el plan de desarrollo de la ciudad, sin embargo, solicitará que parte de este dinero se destine al fortalecimiento de las Empresas Municipales.



"No es un capricho de Jorge Iván Ospina, las Empresas deben darle utilidades a su propietario, en este caso la Alcaldía de Cali, para que sean invertidos en el plan de desarrollo", según relató Soto, en entrevista para Caracol Radio.



No obstante, desde Emcali también subrayaron que se le presentará al Alcalde de la ciudad la necesidad que tiene la empresa de un Plan Especial de Inversiones al interior de las unidades estratégicas de negocio, es decir, Acueducto y Alcantarillado, Energía y Telecomunicaciones.



Lo anterior con el fin de fortalecer la prestación de los servicios a los usuarios, por lo que pedirán que parte de estos recursos se dejen en la misma entidad.



"La empresa requiere la adecuación de algunas edificaciones, la modernización de estaciones y subestaciones de energía, la renovación del parque automotor de las áreas operativas, la dotación de insumos para la operación de las plantas" se lee en el comunicado.



Asimismo, en el documento se lee que este plan de necesidad y de inversiones se presentará de manera formal al Consejo de Política Fiscal del Distrito, Comfis, con el propósito de buscar una alternativa que permita transferir al distrito parte de esos dineros y los restantes se destinen al fortalecimiento y capitalización de la empresa.



"La capitalización y fortalecimiento de Emcali conducirá a la consolidación de mayores utilidades para la empresa y el Distrito de Cali en este año y los subsiguientes" agrega el documento.