Nuevas dosis de vacunas anticovid de Moderna y Pfizer llegaron este miércoles al país

840.000 dosis de la vacuna contra el covid-19 desarrollada por la casa farmacéutica Moderna y otros 126.360 del biológico creado por los laboratorios Pfizer/BioNTech llegaron este miércoles al país.



Los primeros aterrizaron en territorio colombiano hacia las 2:43 a.m. y hacen parte del acuerdo bilateral entre el Gobierno y la farmacéutica estadounidense.



"Estas vacunas están destinadas para niños de 12 a 17 años, segundas dosis y terceras dosis de 70 y mas años que opten por este biológico. Con esto continuamos con el Plan Nacional de Vacunación, que ya alcanza al 70 % de las personas mayores de 12 años o más, lo cual es un porcentaje importante, pero nos queda 1 de cada 3 colombianos de esa edad por vacunar", indicó Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud



Moscoso advirtió que el grupo de edad de 12 a 29 años es el que tiene menor porcentaje de personas vacunadas, en el cual solo se alcanza el 48 % de los esquemas.



"Es el grupo con menores coberturas. Si bien los riesgos son menores, no

quiere decir que no existan; tienen riesgo de enfermedad severa, pero lo

más importante es el riesgo de transmitir a otras personas en su núcleo

familiar, en sus entornos; no hay razón para no vacunarnos", apuntó el funcionario.

En la madrugada de hoy (2:43 am) llegaron a las bodegas de @MinSaludCol 840.000 dosis de la farmacéutica Moderna por acuerdo bilateral. ⁦@infopresidencia⁩ pic.twitter.com/wpwe8aI9Y0 — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) October 20, 2021

Lea también: Solo el 7 % de los caleños priorizados se ha aplicado la tercera dosis de la vacuna anticovid



Por otra parte, en horas de la tarde arribaron al país 126.360 dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, las cuales hacen parte del acuerdo bilateral entre el Estado colombiano y estos laboratorios.



"Con estas dosis nos estamos acercando a más del 97 % del cumplimiento del contrato con esta farmacéutica, el cual se ha mantenido dentro de los términos pactados, sin retrasos y ha permitido avanzar rápidamente al Plan", explicó Germán Escobar, jefe de Gabinete del Minsalud.



Escobar indicó que estos biológicos se destinarán a completar los esquemas de vacunación de las personas que hayan recibido la primera dosis de este inmunizante, con énfasis en mujeres gestantes y menores de edad a partir de los 12 años.



Colombia llegó así a un total de 59.815.984 dosis de vacunas recibidas, sumando las de todos los laboratorios. En esta cifra se cuentan las adquiridas por negociación bilateral, multilateral (Covax), donaciones y las compradas por el sector privado.



Con corte a las 11:59 p.m. del 18 de octubre, en el país se han aplicado 44.731.300 dosis de vacunas, de las cuales 19.773.196 corresponden a esquemas completos (dos dosis y monodosis) y 84.782 dosis de refuerzo.