Solo el 7 % de los caleños priorizados se ha aplicado la tercera dosis de la vacuna anticovid

Aunque la tercera dosis de la vacuna contra el covid se empezó a aplicar desde hace tres semanas en Cali, el pasado 1 de octubre, tan solo 4681 personas, entre los adultos mayores de 70 años y pacientes inmunosuprimidos, la han recibido, según las cifras más recientes de la Secretaría de Salud.



Lo anterior quiere decir que de las más de 60.130 personas de la tercera edad priorizadas para recibir el refuerzo en la capital vallecaucana, tan solo el 7% se han sumado a dicho proceso.



“Esta situación responde a la falta de adherencia de las personas, que no quieren tener la tercera dosis o creen que ya es suficiente con la segunda, contrario a quienes cuentan con un acceso a la información que les dice por qué es importante tener el refuerzo de la vacuna”, explica Miyerlandi Torres, jefe de la Cartera de Salud Municipal.

Es por eso que para aumentar el ritmo de vacunación en dicha capa de la población se está visitando a los hogares geriátricos de larga estancia, además de “fortalecer el tema de comunicaciones, contactar a las personas por teléfono para agendar su cita y trabajar de la mano con las IPS vacunadoras”, según ha afirmado la funcionaria.



Es importante señalar que la tercera dosis busca fortalecer los sistemas de defensas en quienes son más vulnerables ante el covid: los adultos mayores y las personas inmunosuprimidas (con cáncer, que lleven a cabo tratamientos complejos, hayan recibido ciertos trasplantes de órganos, etc).



Pero más relevante es decir que la tercera dosis responde al hecho de que la protección otorgada por el biológico se reduce en el tiempo y de ahí su necesidad de reforzarla, tal como lo advierte Javier Torres, epidemiólogo del Comité de Expertos del Valle, Copesa.



“Al igual que la vacuna de la influenza o la gripe, el biológico que nos protege contra el covid requiere de un refuerzo y es allí en donde debemos tener actitudes responsables para estar totalmente inmunizados”, aseveró Torres.



De hecho, un estudio publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet señala que la efectividad de la vacuna (en este caso, Pfizer) disminuyó del 88 % al 47 % tras seis meses de aplicada la segunda dosis.



“Y puesto que hay menos defensas contra el Covid-19, mayor será el riesgo de que esa persona se contagie de nuevo y dado que tiene una vulnerabilidad latente, puede ser remitida a una UCI o hasta fallecer. Es posible que en un futuro todos necesitemos una tercera dosis, pero ahora es clave que se la apliquen los adultos mayores y los pacientes inmunosuprimidos”, enfatizó el miembro de Copesa.



Una opinión similar tiene José Oñate, presidente de la Asociación Nacional de Infectología, ACIN: “A medida que avanza la pandemia y el proceso de vacunación, cada vez se conoce más del virus, el cual ha empezado a cambiar a través del nacimiento de nuevas variantes, como la Delta. Y es por esto que las personas más vulnerables necesitan niveles de anticuerpos más altos, incluso más de los que ofrece la segunda dosis, para reducir casi a cero las posibilidades de hospitalización y mortalidad”.



Por otro lado, el infectólogo Oñate comentó que si bien es ideal que se mantenga el mismo tipo de biológico para la tercera dosis, esto no impide que se combinen vacunas de diferentes casas farmacéuticas al momento de aplicar el refuerzo, tal como lo han demostrado diferentes estudios y que ya está aprobado en Colombia, por ejemplo, al combinar Pfizer y AstraZeneca con Moderna.



Ese fue el caso de Martín Delgado, de 81 años, quien ayer se hizo aplicar la tercera dosis de Moderna en Cali, aunque las dos primeras fueron de Sinovac.



“Me explicaron que no había ningún inconveniente en ponerme una vacuna de una marca diferente, y que eso estaba aprobado por el Ministerio de Salud. Y ahora no he tenido ningún síntoma, al igual que como me pasó con las dosis anteriores”, contó Delgado.



Además, agregó: “Yo me apliqué la tercera dosis, porque creo en lo que dicen las fuentes oficiales, que no van a aprobar algo que nos haga daño, al contrario. Y es muy necesario para nosotros, los adultos mayores, dado que estamos muy expuestos a contagiarnos del covid”.