Nueva legislatura del Congreso será instalada de manera virtual el próximo 20 de julio

Alejandro Cabra Hernandez

Por primera en la historia, la tradicional ceremonia de instalación de las sesiones del Congreso de la República que se cumplen cada 20 de julio en el Salón Elíptico, el próximo lunes no será presencial por lo cual se recurrirá a la virtualidad, esto como consecuencia de la pandemia del coronavirus.



Esto obligará a que, también por primera vez, el discurso del presidente de la República, Iván Duque, se haga desde la Casa de Nariño y no en el Capitolio Nacional.



Lea también: Gobernador de Putumayo debió ser hospitalizado por covid-19



Precisamente éste martes, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, aseguró que “esta es una legislatura para no olvidar nunca en la historia política de Colombia. Yo la divido en dos tiempos: el primer semestre nos tocó de manera normal, como siempre se ha hecho, pero en 209 años nunca en la historia política de este país, a ninguna mesa directiva ni a ningún presidente del Congreso le había tocado vivir lo que nos tocó en los últimos meses”.



Es decir que tanto los 108 senadores como los 172 representantes a la Cámara, que asisten a la sesión en pleno, lo harán la gran mayoría desde sus casas de modo remoto en la virtualidad.



La sesión como tal aún no está definida en concreto. Se sabe que se mantiene a las tres de la tarde, que el presidente Duque hará el tradicional discurso de jefe del Estado al Congreso, el cual es un balance del último año, desde la Casa de Nariño, en donde estará acompañado de sus ministros y la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, se desconoce además si estarán como es tradición los altos mandos militares y los jefes de los organismos de control.



Otro tema es cómo serán las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. En el caso del Senado, al parecer el mecanismo que se adoptará es que cada uno de los 108 senadores voten por la mesa directiva en una urna especial que se instalará en la Registraduría de las capitales. Allí votarán por la terna de la mesa directiva, presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. Cuando ya se tengan los votos depositados, la Registraduría entregará el informe de ese escrutinio a la mesa directiva. El lunes también por este mecanismo se haría la elección del nuevo secretario general del Senado.



El presidente del Senado habría desistido de hacer esta votación por internet ante dos situaciones, una que el voto es secreto, y dos que las plataformas digitales que se han usado para las sesiones, en los meses pasados, y podría generar algún problema jurídico y de seguridad.



En el caso de la Cámara de Representantes, su saliente presidente Carlos Cuenca, ha expresado que la corporación mantendrá el mecanismo que ya previeron, es decir en el Salón Elíptico estarían presentes no más de 30 representantes que son los voceros de las bancadas, y él, que dirige la plenaria. El resto de representantes lo harán de forma virtual.



García y Cuenca no han indicado la forma cómo será cada plenaria, pero dichos anuncios serán en las próximas horas.