"Colombia no usa la palabra 'enemigo' para referirse a ningún país": Duque

El presidente Iván Duque se volvió a referir este martes a la polémica causada por las palabras del ministro de Defensa, Diego Molano, quien aseveró en Israel que ese país y Colombia tienen "un enemigo común y es el caso de Irán y Hezbolá".



"Colombia no usa la palabra 'enemigos' para referirse a ningún país. No usamos la palabra 'enemigo' para hablar de ninguna nación. Somos una nación respetuosa del derecho internacional y nuestras posturas siempre han sido en el marco de éste", dijo a medios desde Israel el Mandatario.



Duque reiteró que el país tiene relaciones diplomáticas con Irán, "pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos diferencias en temas puntuales con ellos".



Al respecto, recalcó que Colombia hace parte por primera vez en 14 años del cuerpo directivo de gobernanza del Organismo Internacional de Energía Atómica.



"Colombia respalda el trabajo que vienen haciendo los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con Alemania, para exigir que en Irán no haya desarrollos de armamento nuclear, ni enriquecimiento de uranio, ni proliferación de arsenales nucleares", apuntó.

Puede leer: Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño se reencontraron para hablar de Paz en París



Y agregó: "Colombia respeta el tratado de no proliferación y siempre levantaremos nuestra voz en cualquiera de las instancias internacionales en contra de la proliferación de armas nucleares".



Reiteró que el país considera a Hezbolá un grupo terrorista, "y el terrorismo sí es un enemigo de Colombia".



El mandatario subrayó que alzará su voz contra los Estados que protegen, patrocinen o alimenten grupos terroristas.



"Eso lo que hemos hecho con la dictadura de Nicolás Maduro, porque sabemos que en ese territorio se ha protegido el desarrollo de actos criminales en contra de nuestro país".

Las palabras de Molano se dieron este lunes, en el marco de una reunión con el mandatario de Israel, Isaac Herzog, en el que el ministro expresó su preocupación por la presunta presencia del grupo terrorista Hezbolá en la frontera con Venezuela.



Varios sectores calificaron como un error las palabras del Mindefensa al recalcar que Colombia sostiene relaciones diplomáticas con Irán desde abril de 1975. Incluso, esta Nación tiene una embajada en Bogotá.



El presidente había evitado hacer referencia directa a la palabra 'enemigo', y solo se había limitado a recordar que "Colombia ha mantenido relaciones diplomáticas con Irán como las ha mantenido con otros países".

Lea también: