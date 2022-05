"No tenía amenazas": el drama de la esposa de Fiscal de Paraguay asesinado en Cartagena

Continúa la conmoción en Cartagena por el crimen del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, quien este martes fue víctima de un ataque sicarial cuando estaba en una isla privada en Barú con su esposa.



La pareja del Fiscal, la periodista Claudia Aguilera, quien anunció esta mañana que está en embarazo y salió ilesa tras el ataque, relató que dos sujetos que se movilizaban en una moto acuática arremetieron contra Pecci cuando estaban en la isla privada de un hotel donde se estaban hospedando.



"Estábamos en la playa privada del hotel Decameron de Barú, llegaron dos hombres en una lancha, se acercaron y le dispararon. Él falleció ahí, no tenía amenazas", indicó la mujer, con quien el fiscal estaba pasando la luna de miel en la 'Heroica'.

Lea además: Duque firmó autorización para la extradición de Nini Johana Úsaga, hermana de 'Otoniel'



De acuerdo con lo detallado por la mujer, ella no tiene conocimiento sobre amenazas que su esposo hubiese podido tener en su contra. Cabe recalcar que Pecci era un fiscal especializado contra el Crimen Organizado, Narcotráfico, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.



La mujer comentó, además, que cuando los sujetos accionaron el arma de fuego en contra de su esposo, un guarda del hotel intentó acercarse, pero los sujetos también le dispararon.



"Era fiscal antidrogas, en contra del crimen organizado y lavado de dineros, no tenía ninguna amenaza ni había recibido ningún atentado en sus contra. Le dispararon y se fueron, no tenemos información de la lancha. Un guardia quiso acercarse y le dispararon también a él", dijo la mujer.



Lea también: Fiscalía pedirá máxima condena para Yhonier Leal por el crimen de su hermano y su mamá



Entre tanto, el hotel Decameron, donde ocurrió el crimen y donde se estaba hospedando Pecci, emitió un comunicado a través del cual rechazó lo ocurrido e informaron que el guarda que intentó interceder se encuentra ileso.



"Hoteles Decameron repudia el acto cometido y se solidariza con la familia de nuestro huésped a quien le extendemos nuestro más sentido pésame y colaboración en los temas que requieran ante esta tragedia", indica el comunicado.

El hotel Decameron, lugar donde ocurrió el ataque sicarial y donde se estaba hospedando el fiscal, emitió un comunicando rechazando lo ocurrido. Especial para El País

Frente al crimen, el director de la Policía de Colombia, general Jorge Luis Vargas, anunció que él será quien se pondrá al frente de la investigación del asesinato del Fiscal. Además, informó que la investigación será apoyada por Estados Unidos.



Según dijo el General, a partir de los primeros elementos recaudados en terreno se están orientando los procesos para ubicar a los responsables del homicidio. Al lugar donde se registró el crimen fue trasladado un equipo especializado integrado por cinco miembros de la Dijín.



Entre tanto, el ministro de defesa, Diego Molano, rechazó lo ocurrido y aseguró que la justicia colombiana estableció contacto con las autoridades paraguayas y la Dijín para esclarecer lo ocurrido.